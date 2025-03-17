Завершились съемки детективного сериала «Исчезнувшая»

Продюсерский центр «ТВИН» объявил о завершении съёмок четырёхсерийного проекта «Исчезнувшая» для телеканала ТВ-3. Это будет детективный сериал-триллер.

© Чемпионат.com

Фото со съёмок

© Фото со съемок

© Фото со съемок

© Фото со съемок

© Фото со съемок

По сюжету Даша устраивается домработницей к успешной владелице ресторана. Девушка быстро втирается в доверие к властной бизнесвумен, однако у её появления в доме есть свои причины. На самом деле Даша – родная сестра Лидии, о которой та ничего не знала, но героиня не спешит сразу раскрывать всю правду.

Режиссёром сериала выступил Пётр Смирнов. Главные роли в детективном триллере с элементами мистики исполнили Мария Михалкова-Кончаловская, Влада Веревко и Кирилл Запорожский.

Даты премьеры пока нет.