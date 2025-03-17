Звезда ремейка «Ивана Васильевича» предрекла фильму культовый статус

Актриса и резидент Comedy Club Марина Кравец в интервью «Газете.Ru» выразила мнение, что ремейки советской классики, выходящие в последние годы, в будущем могут быть переосмыслены аудиторией в лучшую сторону. На счету самой артистки есть несколько подобных проектов — она сыграла в лентах «Небриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет все» и «СамоИрония судьбы».

© Кадр из фильма