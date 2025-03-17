Вышел тизер сериала «ВИА «Васильки»

Онлайн кинотеатр Wink.ru выпустил тизер сериала "ВИА "Васильки", песни к которому написал Сергей Жуков.

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По сюжету в конце 70-х популярность экранного ансамбля "Васильки" стремительно растет. Студентка журфака Лена знакомится с группой и влюбляется в лидера Юрия Василькова. Но внезапно "Васильки" исчезают со сцены. Спустя 45 лет дочки Лены отправляются в путешествие на поиски пропавших музыкантов, чтобы собрать "Васильки" на телеконцерте 31 декабря и таким образом исполнить единственное условие в завещании Лены.

Роли взрослых музыкантов исполнили Николай Добрынин ("Против всех", Владислав Ветров ("Ждун"), Олег Комаров ("Сказка о царе Салтане"), Александр Тютин ("Чудо", "Склиф") и Дмитрий Харатьян ("Розыгрыш", "Мастодонт").

Юрий Шаров ("Между нами лето", "Краснодар. От игры к игре"), режиссер проекта, обещает, что Юрий Харатьян впервые за долгое время запоет.

Также роли исполнили Анна Котова ("Последний богатырь. Наследие", "Лихие"), Алевтина Тукан ("Две девицы на мели"), Олег Отс ("Взрослые") и другие.

В сериале будет 8 серий по 48 минут.

Сериал вошел в программу фестиваля Original+.