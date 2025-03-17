Стартовали съемки драмы «Сажайте, и вырастет» с Александром Петровым

Студия Kionfilm и компания Gonzo Film объявили о старте съёмок «Сажайте, и вырастет». Производство фильма продлится несколько месяцев, после чего лента выйдет в кинотеатральный прокат.

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Действие картины развернётся в Москве 1996 года. У молодого банкира Андрея Рубанова есть жена Ирма и маленький ребёнок. А ещё – больше $ 1 млн на двоих с другом Мишей. Видя себя будущей элитой нового государства, олигархами, они вписываются в крупную сделку, но оказывается, что друзей втянули в масштабную аферу по хищению миллиардов из государственной казны. В результате герой попадает в тюрьму, где ему предстоит выжить и вернуться другим человеком.

Сценаристами и режиссёрами ленты выступают Фёдор и Никита Кравчуки («Френдзона»). Главные роли в ленте сыграют Александр Петров («Сто лет тому вперёд»), Елизавета Базыкина («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Михаил Тройник («Вызов») и другие актёры.