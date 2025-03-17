В России выходит фильм "Мастер" с Джейсоном Стейтемом

27 марта в РФ выходит экшн-триллер "Мастер". Главную роль в проекте исполнил Джейсон Стейтем ("Гнев человеческий").

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В центре сюжета - Левон Кейд - обычный рабочий на стройке. Но когда дочь директора стройки похищают неизвестные, он обращается за помощью именно к Левону.

Фильм снят по серии книг "Левон Кейд" Чака Диксона.

Режиссером проекта стал Дэвид Эйр ("Пчеловод", "Отряд самоубийц", "Ярость").

Роли в проекте также исполнили Дэвид Харбор ("Очень странные дела"), Майкл Пенья ("Падение Луны"), Джейсон Флеминг ("Дэдпул и Росомаха") и другие.