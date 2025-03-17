«Золотая малина»: как появилась главная антипремия кино

Если «Оскар» – вершина признания в мире кино, то «Золотая малина» – его полная противоположность. Эта антипремия присуждается за худшие роли, режиссуру и сценарии, превращая кинематографические провалы в повод для шуток.

Награждение проходит накануне «Оскара», но звезды редко забирают свои «Малины». Исключение сделала Сандра Буллок: в 2010 году она лично получила награду как «Худшая актриса» за фильм «Все о Стиве», а на следующий день взяла «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Невидимая сторона».

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В списке лауреатов «Малины» значатся даже легенды Голливуда. Марлон Брандо, Аль Пачино, Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт в разные годы получали эту сомнительную награду. А Сильвестр Сталлоне и вовсе рекордсмен – у него двенадцать «Малин».

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @sayd0o.