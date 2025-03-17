Появились первые кадры фильма «Мортал Комбат 2»

В преддверии релиза боевика «Мортал Комбат 2» на основе одноимённой серии файтингов издание Entertainment Weekly опубликовало несколько первых кадров из предстоящей ленты.

© Чемпионат.com

На фото можно увидеть главных героев фильма — Джонни Кейджа в исполнении Карла Урбана, принцессой Китану и Шао Кана.

Новые кадры фильма «Мортал Комбат 2»

© EW

© EW

© EW

© EW

Помимо звезды «Пацанов» и «Хроник Риддика», в съёмках приняли участие многие актёры из первой части — Льюис Тан, Джессика Макнэми, Мехкад Брукс и другие. Всего в ленте можно будет увидеть минимум 15 известных персонажей: от Кабала и Саб-Зиро до Нуб Сайбота и Кун Лао.

Премьера картины в мировом прокате состоится 24 октября 2025 года.