Стоит ли ждать фильм «Живая сталь 2»

Слухи о продолжении научно-фантастического боевика «Живая сталь» ходят уже более десяти лет и волнуют фанатов по всему миру. «Лента.ру» напоминает, о чем был первый фильм, рассказывает, на каком этапе производство сиквела находится в 2025 году и ждать ли во второй части возвращения любимых героев.

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«Живая сталь 2»: главное

Страна: США

США Жанры: фантастика, боевик, драма, спортивный

фантастика, боевик, драма, спортивный Сценарист: Джон Гэйтинс

Джон Гэйтинс Продюсеры: Шон Леви, Стивен Спилберг

Шон Леви, Стивен Спилберг Дата выхода: неизвестна

На данный момент — весной 2025 года — это все, что известно о продолжении семейного фантастического боевика «Живая сталь», хотя планы порадовать фанатов фильма второй частью появились почти сразу же после выхода первой картины.

Научно-фантастический боевик «Живая сталь» (Real Steel) вышел в мировой прокат в 2011 году. Он был снят режиссером Шоном Леви и спродюсирован студией DreamWorks Pictures. В главных ролях снялись Хью Джекман и Дакота Гойо, сценарий написал Джон Гэйтинс. Основой для сценария послужил рассказ «Сталь» (Steel) американского писателя Ричарда Матесона, впервые опубликованный в 1956 году. Эта же история была адаптирована в 1963 году в одном из эпизодов сериала «Сумеречная зона».

О чем фильм

Действие фильма «Живая сталь» разворачивается в недалеком будущем, где традиционные боксерские поединки между людьми заменены на схватки огромных роботов. Главный герой Чарли Кентон — бывший боксер. Мужчина постоянно нуждается в деньгах и вынужден зарабатывать на жизнь тренировкой роботов-бойцов. Однажды он узнает, что его бывшая возлюбленная умерла, и теперь ему переходит право на опеку над 11-летним сыном Максом, которого он не видел с рождения.

Сначала Чарли думает, что не может взять на воспитание собственного сына, и за денежное вознаграждение собирается передать опеку над ним его тете Дебре по материнской линии.

Однако по условиям сделки он должен провести с Максом три месяца — пока Дебра и ее муж в отпуске. Чарли приглашает Макса вместе поработать над устаревшим роботом по имени Атом, которого мальчик нашел на свалке.

Несмотря на его несовершенный внешний вид, Атом обладает уникальной функцией зеркального отражения, позволяющей ему запоминать движения и копировать тактику соперника.

Со временем Чарли и Макс превращают Атома в серьезного бойца — он начинает побеждать в боях и даже выходит на арену профессиональной лиги WRB, что прерывает полосу неудач в жизни Чарли. Вместе с этим развиваются и крепнут отношения отца и сына, которые успевают привязаться друг к другу и уже не хотят расставаться. Фильм заканчивается триумфальной победой Атома над Зевсом, чемпионом среди роботов-боксеров.

Актеры и персонажи

Хью Джекман — Чарли Кентон, в прошлом бывший профессиональный боксер, сейчас — тренер роботов-боксеров;

Дакота Гойо — его сын Макс Кентон;

Эванджелин Лилли — Бейли Таллет, владелица боксерского зала и дочь бывшего тренера Чарли по боксу;

Энтони Маки — Финн, ​​друг Чарли, развивающий подпольный боксерский бизнес;

Карл Юн — Так Машидо, изобретатель боевых роботов и создатель робота-боксера Зевса;

Ольга Фонда — Фарра Лемкова, партнер Така Машидо;

Кевин Дюран — Рики, враг Чарли;

Хоуп Дэвис — Дебра, тетя Макса.

Производство

Разработка «Живой стали» заняла несколько лет. Компания DreamWorks приобрела сценарий Дэна Гилроя за 850 тысяч долларов еще в начале 2000-х, однако съемки стартовали только в 2010 году в Мичигане. Для реалистичности боев было создано 26 полноразмерных аниматронных роботов, а для движения и сражений использовалась технология захвата движения. Легендарный боксер Шугар Рэй Леонард консультировал актеров и помогал Хью Джекману освоить технику боя, чтобы его движения выглядели естественно.

Отзывы кинокритиков

Бюджет фильма составил 110 миллионов долларов. $299,3 млн собрала «Живая сталь» в прокате.

Однако отзывы критиков были неоднозначными. На сайте Rotten Tomatoes фильм получил 60 процентов положительных рецензий, его назвали «качественным голливудским развлечением» и похвалили за хорошо прописанных персонажей и захватывающие боевые сцены. Некоторые критики в то же время отметили стереотипность и вторичность фильма.

Известно, что в 2011 году режиссер Шон Леви напрямую общался с генеральным директором DreamWorks Стейси Снайдер и в 2014 году заявил, что работа над сиквелом идет. На Международном кинофестивале в Торонто в том же году он заявил, что команда шоураннеров придумала уже несколько отличных сценариев, но продолжает брейншторм, чтобы создать действительно новый и качественный проект. После этого новостей о сиквеле не было вплоть до 2021 года, когда тот же Леви заявил, что хотел бы снять продолжение фильма и задействовать в нем актеров «Дэдпула» и «Главного героя».

В 2022 году представители компании Disney сообщили, что планируют снять сериал по мотивам «Живой стали», но тоже не раскрыли подробности. В прошлом году, на мероприятии CinemaCon, Леви подтвердил, что работа над сериалом идет и что ему уже известны имена сценаристов, однако не дал никакой новой информации касательно полнометражного фильма.

«Мы всегда говорим о «Живой стали 2». Поклонники по всему миру не позволят нам забыть об этом проекте, чему я очень рад», — Шон Леви, продюсер.

Почему сиквел до сих пор не снят

Были предположения, что сложности со съемками второй части связаны с поиском нового актера на роль Макса, поскольку Дакота Гайо, снявшийся в первой части, вырос и ушел из актерской профессии. Однако, по наиболее распространенной версии, основная трудность заключается в том, что Шон Леви не смог разработать сценарий, который, по его мнению, мог бы сравниться с оригинальной картиной или превзойти ее.

Что могло бы происходить в «Живой стали 2»

По словам актера Энтони Маки, который сыграл друга главного героя, владеющего подпольной боксерской ареной, «Живая сталь» должна была быть трилогией или даже включать в себя четыре фильма. В интервью 2021 года он заявил, что потенциал этого фильма безграничен, и предположил, что в сиквеле можно было бы больше рассказать о подпольном мире бокса, более жестком и менее гламурном, чем тот бокс, который был показан в финальной сцене первой картины.