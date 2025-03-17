Три фильма Аньес Варда покажут в один уикенд в память о режиссере

«Уикенд с Аньес Варда» пройдет с 28 по 30 марта 2025 года в четырех городах сети «Каро» (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск), а также Екатеринбургском Ельцин Центре и Пермской Синематеке. Программа, которую представят кинокомпания RWV Film и проект «Каро.Арт» посвящена памяти выдающейся французской кинематографистки и художницы, ушедшей из жизни шесть лет назад – 29 марта 2019 года.

- Аньес Варда одна из знаковых фигур французской «новой волны», - сообщается в пресс-релизе. - Обладательница «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля, «Золотого льва» Венецианского фестиваля, двух премий «Сезар», а также Почетной «Золотой пальмовой ветви» и «Оскара» за личный вклад в киноискусство. Она изменила мировой кинематограф и стала одной из главных женщин-режиссеров в истории. Её называли и первой ласточкой, и пионеркой, и бабушкой «новой волны», хотя сама Аньес не стремилась оказаться в кругу синефилов-интеллигентов. Варда выбрала свой собственный путь, не боясь ошибиться или отойти от правил. Всю жизнь она оттачивала свой авторский стиль, сочетая документальный реализм, экспериментальный подход, интерес к социальным вопросам и теме феминизма. Программа «Уикенд с Аньес Варда» стремится почтить память и заново открыть для зрителей глубокое, вдохновляющее, гуманистическое кино от режиссёра, которая неустанно удивлялась сложному миру вокруг себя.

В программу вошли три фильма Варда. 28 марта будет показана картина «Клео от 5 до 7» (1962), главные роли в котором исполнили Коринн Маршан, Доминик Даврэ, Доротея Бланк, Мишель Легран. Молодая женщина по имени Клео гуляет по Парижу в ожидании врачебного диагноза и по-новому открывает повседневную жизнь города. События фильма разворачиваются в реальном времени, от 5 до 7 вечера. Она заходит к гадалке, сидит в кафе с подругой, бродит по парку и знакомится с солдатом, которому вскоре придется уехать на войну в Алжир. Кино о времени и жизни, каждую секунду связанных со смертью. В Москве в киноцентре «Октябрь» картину обсудит куратор и директор «Мультимедиа Арт Музея» Ольга Свиблова.

29 марта зрители увидят мелодраму «Счастье» (1965), где снялись Жан-Клод Друо, Клер Друо, Оливье Друо, Сандрин Друо, Мари-Франс Буайе. Герой картины, любящий муж и отец, встречает другую женщину и пытается объяснить жене, что две женщины означают для него больше счастья, чем одна. По словам Аньес, замысел фильма отталкивался от одной красивой семейной фотографии: «Видимость счастья — это тоже счастье». В Москве его обсудят кинокритик Антон Фомочкин и психолог и киновед Яна Бовбас.

Завершит уикенд 30 марта драма «Пуэнт-Курт» (1955) с Филиппом Нуаре и Сильвией Монфор. Дебютный фильм Варда считается предтечей «новой волны», а снят он был почти случайно: Аньес отправилась на помощь другу и фотографу Жану Вилару и по ходу решила снять фильм. Действие происходит в Пуэнт-Курт — крошечном рыбацком посёлке на берегу Средиземного моря. Те, кто уезжают оттуда, редко возвращаются назад. Так и Луи, уехав в Париж, давно не был на родине. Но всё-таки в трудный момент своей жизни он приезжает с женой, которая собирается с ним расстаться. Они вместе бродят по окрестностям посёлка, пытаясь сказать друг другу что-то важное... В Москве фильм обсудит со зрителями киновед Алиса Мамедова.