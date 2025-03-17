Появились первые кадры сериала «Лузер»

Канал HBO показал первые кадры криминального триллера «Лузер». Новый сериал от известного режиссёра и продюсера Джей Джей Абрамса должен выйти в течение 2025 года.

© Чемпионат.com

В центре истории — первая темнокожая женщина-агент ФБР, которая отправляется на расследование в южные штаты Америки. Помогать героине с разоблачением преступного синдиката будет её водитель.

Главные роли в «Лузере» сыграли Рэйчел Хилсон («С любовью, Виктор», «Американская история ужасов») и Джош Холлоуэй («Остаться в живых», «Йеллоустоун»).

Кадры сериала «Лузер»/«Дастер» от HBO

© HBO

© HBO

© HBO

© HBO

© HBO

© HBO

© HBO

© HBO

«Лузер» начали снимать ещё в начале 2023 года, но из-за забастовок в Голливуде производство проекта существенно задержалось. Всего запланировано восемь эпизодов.