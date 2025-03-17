Опубликованы новые кадры комедийного хоррора «Смерть единорога»

В Сети появились новые кадры предстоящего фильма ужасов «Смерть единорога». Комедийный хоррор от студии А24 выйдет в России 3 апреля.

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«Смерть единорога» расскажет об отце, который отправляется с дочерью на выходные к своему начальнику, однако по пути случайно сбивает волшебное создание. Ситуация сильно осложняется, когда босс начинает видеть в мифическом существе личную выгоду.

В актёрский состав фильма вошли Уилл Поултер («Мы — Миллеры»), Дженна Ортега («Уэнсдей»), Пол Радд («Человек-муравей»), Теа Леони («Плохие парни») и другие. Кресло режиссёра занял Алекс Шарфман.

Кадры фильма «Смерть единорога»

© A24

© A24