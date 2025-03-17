Феликс Умаров рассказал, как превратил Юру Борисова в Пушкина

Режиссер Феликс Умаров стал героем очередного выпуска YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». Премьера состоялась 17 марта 2025 года. Главной темой разговора стал фильм «Пророк. История Александра Пушкина», который снял Феликс.

© кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Режиссер рассказал, как появилась неожиданная идея музыкального фильма про Пушкина, на что ориентировались авторы и продюсеры, почему Умаров ненавидит референсы и чем его напугал мюзикл «Гамильтон».

Довольно большая часть интервью была посвящена кастингу проекта. Феликс раскрыл, какие актеры, помимо Юры Борисова, рассматривались на главную роль, почему Пушкиным не стали Иван Янковский, Павел Табаков, Максим Матвеев или Тихон Жизневский, а также не прошли пробы молодые актеры Доминик Мара и Илларион Маров. В частности, режиссера признался, что многие претенденты сами отказывались от участия из-за груза ответственности персонажа. Феликс также рассказал, почему роль Натальи Гончаровой сыграла не самая известная актриса, отчего эту роль не смогли бы исполнить сыгравшая другую роль Аня Чиповская, и других актерах и персонажах.

Ксения и ее герой обсудили смысл и претенциозность названия «Пророк: История Александра Пушкин», выбор формы, сильно ли рисковали авторы, используя в картине современный язык и образы персонажей из XIX века, рэп и песни на стихи не Пушкина, а современных российских музыкантов. Собчак зачитала Феликсу и некоторые популярные негативные комментарии о фильме, а он на них ответил.

Они также поговорили о современной режиссуре (от Сарика Андреасяна и Михаила Локшина до Ильи Найшуллера и Кантермира Балагова), развеяли миф о том, что клипмейкеры не умеют снимать кино (сам Умаров начинал карьеру как автор клипов и рекламных роликов для Adidas и Reebok). Ксения узнала у Федора, чем отличаются по мировоззрению операторы от режиссеров (Умаров окончил операторское отделения ВГИКа) и сколько он зарабатывает и на что тратит свои деньги.

Собчак и Умаров также вместе побывали на экскурсии в Вяземах (родовом имении Пушкиных), где обсудили образы поэты и его экранные воплощения, а также правду и мифы об Александре Сергеевиче с директором музея-заповедника Александром Рязановым, и на киносеансе, где поговорили с только что посмотревшими картину зрителями об их впечатлениях.