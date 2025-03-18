Чем удивляет криминальный триллер Ридли Скотта «Нарковоры»

На Apple TV+ начали выходить «Нарковоры», криминальный триллер Ридли Скотта, разворачивающийся на переполненных запрещенными веществами злых улицах Филадельфии. Чем этот сериал напоминает раннего «Настоящего детектива», сколько наркотиков было украдено в кадре и при чем тут байкеры-неонацисты, рассказывает «Лента.ру».

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Оригинальное название: Dope Thief

Dope Thief Жанр: драма, криминал

драма, криминал Страна: США

США Шоураннер: Питер Крэйг

Питер Крэйг Дата выхода: 15 марта 2025 года

15 марта 2025 года Где смотреть: Apple TV+

Apple TV+ Сколько серий: 8

8 В главных ролях: Брайан Тайри Генри, Вагнер Моура, Марин Айрленд, Амир Арисон, Неста Купер, Кейт Малгрю, Винг Реймз, Уилл Пуллен, Дастин Нгуен, Лиз Карибель

Едва ли в перечне незаконных способов обогатиться можно найти работенку благороднее, чем грабить преступников. По крайней мере задумавший вломиться к вооруженным барыгам под видом оперативника Управления по борьбе с наркотиками Рэймонд (Брайан Тайри Генри) себя считает современным Робин Гудом, а еще — большим профессионалом. Он в любой момент — даже во время, собственно, операции — готов растолковать своему корешу и сообщнику Мэнни (Вагнер Моура), почему они заняты правильным делом. Город должен быть очищен от наркотрафика, грязные деньги — перейти в более чистые руки, беспечным барыгам следует преподать урок осторожности и так далее.

Да и потом — что может быть легче? Пока Рэймонд размахивает пушкой перед лицами ошарашенных барыг, Мэнни втихую обчищает их схроны. «Если ты достаточно убедителен, то они запомнят не твое лицо, а только твой значок», — убеждены нарковоры, которые даже маски на дело не надевают. Разумеется, столь отчаянная работенка просто обязана рано или поздно обернуться полным фиаско. Очередной рейд заканчивается перестрелкой, горой трупов и слишком шумным побегом. Как оказалось, Рэй и Мэнни перебежали дорогу не только серьезным бандитам, но еще и настоящим агентам Управления по борьбе с наркотиками, которые работали под прикрытием. Теперь за горе-разбойниками охотится половина города. Смогут ли герои избежать смерти, избавиться от преследователей и очистить свои имена?

«Нарковоры» смогли громко о себе заявить еще до премьеры. Судите сами: шоураннером выступил сценарист «Города воров», «Бэтмена» и «Топ Ган: Мэверик» Питер Крейг, в главных ролях — звезда «Атланты» Брайан Тайри Генри и сыгравший Пабло Эскобара в «Нарко» Вагнер Моура (попавший в актерский состав после того, как выбранный на роль Мэнни Майкл Мэндо был со скандалом уволен), а пилотный эпизод снял Ридли Скотт, также выступивший исполнительным продюсером проекта. В основу сериала лег дебютный криминальный роман Денниса Тафойи. За правдоподобность персонажей и реалистичность криминального мира родной Филадельфии писателя даже сравнивали с работавшими над «Прослушкой» Джорджем Пеликаносом и Деннисом Лихэйном.

Правда, если история о преступнике, который пытается выбраться из губительной криминальной среды, могла показаться залежалой еще в XX веке, то в 2025-м адаптация такой истории выглядит совсем уж шаблонной. Возможно, причины кроются в назойливых и весьма неловких попытках авторов вызвать симпатию к героям, которых настойчиво рисуют однозначно хорошими парнями (хотя, например, дурь они не только крадут, но и, конечно, перепродают). Но здесь ситуацию однозначно спасают Генри и Моура, которые выжимают из весьма плоских героев где-то 200 процентов подлинного драматизма. Отчасти винить следует и обилие безликих и необязательных персонажей — главные герои бегают то от мексиканского наркокартеля, то от федералов, то от байкеров-неонацистов…

Впрочем, реалистичностью или логикой сюжет о грабителях наркоторговцев в принципе не страдает. Например, когда за тобой охотится половина города, возможно, самым мудрым решением будет залечь на дно, а то и отправиться в длительный вояж. Рэймонд же половину сезона проводит, залетая в различные помещения с пушкой наперевес. Многочисленные перестрелки чередуются с флешбэками в тяжелое детство главного героя, выросшего на улицах Филадельфии. Но даже родина американской конституции в сериале выглядит типичной вымирающей клоакой, вечной промзоной — словом, назовите его Винчи, и из какой-нибудь полицейской тачки тут же грустно зашевелит усами Колин Фаррелл в образе детектива Велкоро.

Гротескных сюжетных поворотов в «Нарковорах» найдется достаточно — порой они даже смахивают на недавний конспирологический триллер «Помешательство» с Колманом Доминго. При всех этих вводных кажется, что на основе этого сюжета могла получиться неплохая черная комедия, но сериал Крэйга и Скотта все же старается держаться в рамках серьезного, консервативного криминального экшена.

В итоге «Нарковоры» выглядят как качественный, стратегически выверенный криминальный триллер, который для поклонников жанра, безусловно, станет главным событием сезона. Но основное его достоинство — это все же не сценарий или режиссура, а актеры, перед игрой которых меркнет даже тот нелепый факт, что наркоту в сериале под названием «Нарковоры» воруют только в пилотном эпизоде.

Сериал «Нарковоры» (Dope Thief) выходит на Apple TV+