Колин Фаррел сыграет в фильме «Сержант Рок»

В конце февраля стало известно, что Дэниел Крейг отказался сниматься в фильме «Сержант Рок» по комиксам DC, хотя изначально исполнить главную роль должен был именно он.

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По данным Deadline, Warner Bros. уже нашли другого исполнителя роли Рока — им якобы станет Колин Фаррел, известный в том числе по недавнему «Пингвину».

Warner Bros. надеется начать съёмки фильма этим летом. Среди прочих кандидатов обсуждалась и кандидатура Джереми Аллена Уайта, известного по «Бесстыжим» и «Медведю».

Картина «Сержант Рок» расскажет про солдата Второй мировой войны, который противостоит нацистам и различным монстрам.