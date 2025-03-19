В России потребовали запретить турецкие сериалы

Общественное движение «Ветераны России» обратилось в Роскомнадзор, Государственную Думу и Министерство культуры с просьбой запретить показ турецких сериалов в РФ. Об этом Ильдара Резяпова.

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По мнению общественников, турецкие сериалы негативно влияют на демографию из-за создания нереалистичного образа мужчины у российских зрительниц.

«Дамы, насмотревшись таких мыльных опер, теряют интерес к нашим кавалерам, ожидая от них нереалистичного поведения, сформированного зарубежной кинопродукцией», — заявил Резяпов.

Отмечается, что при этом образы в отечественных сериалах имеют свои особенности: мужчины изображаются алкоголиками, деспотами и неудачниками, а сильные женщины освобождаются от забот, встретив галантного иностранца. По словам Резяпова, это влечет за собой снижение рождаемости и разрушение института семьи в России. Спикер добавил, что в связи с этим необходимо ввести понятие деструктивной пропаганды и обозначить, что она в себя включает, на законодательном уровне.

Ранее фанаты встретили турецкого актера Джана Ямана, прилетевшего в Москву, хлебом и солью. Артист прибыл в Россию на презентацию нового сериала «Эль Турко», в котором исполнил главную роль. Затем поклонницы окружили Ямана у отеля «Ритц-Карлтон» в центре столицы.