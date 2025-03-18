Появился первый кадр третьего сезона антологии «Звездные войны: Видения»

Создатели «Звёздных войн: Видения» опубликовали первый кадр третьего сезона антологии. Он взят из эпизода под названием Black, который расскажет о противоречивой внутренней борьбе штурмовика.

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«Звёздные войны: Видения» — антология проектов в абсолютно разных стилях, которые не входят в канон франшизы и позволяют авторам проявить свой творческий потенциал. Во второй сезон вошли короткометражки от студий из Японии, Индии, Великобритании, Ирландии, Испании, Чили, Франции, Южной Африки и США.

Второй сезон вышел в мае 2023 года и получил тёплые отзывы геймеров и критиков. Премьера третьего сезона состоится в 2025 году на сервисе Disney+.