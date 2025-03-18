Как прошла премьера «Опасной близости»

17 марта в московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера нового сериала START «Опасная близость». На красной дорожке появились исполнители главных ролей проекта, среди которых были Елизавета Боярская и Леонид Бичевин.

© Кадр из фильма

Сериал рассказывает историю пластического хирурга Анны (Елизавета Боярская): она успешна в карьере и счастлива в браке с мужем Виктором (Артур Бесчастный). У нее растет дочь-неформалка, которой чужды стандарты матери, и врачу порой приходится непросто с ребенком. Жизнь Анны кардинально меняется после того, как ее супруг и его любовница, певица Женя, попадают в аварию.

Исполнительница главной роли появилась на показе в наряде, состоящем из корсета и драпированной юбки. Боярская дополнила образ, накинув шелковый шарф на шею и надев много сережек-каффов. Украшения на ушах добавили внешнему виду актрисы молодежной дерзости.

Во время общения с журналистами Боярская описала героиню из сериала:

«Она настолько увлечена своей карьерой, тем, чтобы быть первой во всем, чтобы ее клиника была лучшей, чтобы у нее был лучший муж, лучшая дочь, лучшая собака, лучшая машина, квартира и так далее. Чтобы было ощущение абсолютного благополучия и невероятной требовательности к себе. Но по факту оказывается, что за этой картинкой было тотальное одиночество, непонимание друг друга и отсутствие доверительных разговоров».

По мнению актрисы, никто из супругов или возлюбленных не должен стараться кардинально изменить второго.

«Не нравится, когда пытаются переделать, навязать свои привычки какие-то. <...> Важно принимать выбор жизни. <...> Мне кажется, это важно», — считает Боярская.

Гостями мероприятия стали актрисы Ирина Безрукова, Евгения Леонова, Софья Хилькова, модель Елена Кулецкая и многие другие.