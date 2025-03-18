В марте выходят сериалы "Оперативная память" и "Опасная близость"

Российская Газетаиещё 2

18 марта состоялась премьера сразу всех серий детективной драмы "Оперативная память" в онлайн-кинотеатре Иви. А 31 марта сериал начнет выходить в эфире телеканала НТВ.

Какие сериалы выходят в марте
© кадр из сериала «Оперативная память»

Первая серия "Оперативной памяти" впервые была показана в феврале 2025 года в рамках конкурсной программы фестиваля Original+ - проект победил в номинации "Оригинальная коллаборация" за совместную работу Иви, НТВ и "ВайТ Медиа".

По сюжету опытный майор Багрышев (Андрей Смоляков) ревностно воспринимает прикрепление к нему молодого стажёра Соломатина (Кузьма Сапрыкин), думая, что его появление лишь приблизит выход на пенсию. Однако первые симптомы Альцгеймера еще больше усугубляют его положение - Багрышев понимает, что ему придется уйти в отставку. Майор - настоящая легенда оперативного розыска, и именно у него Соломатин хочет учиться, чтобы стать первоклассным полицейским. Поэтому предлагает новому начальнику договор: Багрышев передаёт ему весь свой опыт и знания, а взамен он становится для него своеобразной "оперативной памятью", то есть всячески помогает и подчищает все его проколы. Багрышев соглашается. В первый же день совместной работы напарники обнаруживают в озере трупы. Способ убийства напоминает почерк маньяка, которого Багрышев застрелил при задержании несколько лет назад. Майору и стажеру предстоит докопаться до правды в этом запутанном деле, но у них не так много времени, ведь важные "файлы" стираются из головы опытного следователя.

Роли в картине также исполнили Ольга Ломоносова, Мария Андреева, Александр Голубев, Евгений Санников и другие.

Режиссер-постановщик - Сергей Попов, сценарий написали Денис Каймаков, Алексей Каранович и Игорь Шаров.

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В ряду глянцевых хитов "Содержанки", "Жить жизнь" и "Бывшие" онлайн-кинотеатра START пополнение - новая остросюжетная драма "Опасная близость" с Елизаветой Боярской и Артуром Бесчастным в главных ролях. Премьера в онлайн-кинотеатре START 20 марта.

Проект также стал лауреатом фестиваля ORIGINAL+ за "Оригинальное режиссерское видение". Также Дарью Румянцеву, сыгравшую жертву абьюзера, жюри признало "Самой оригинальной актрисой". В день премьеры, 20 марта, подписчикам START станут доступны сразу две серии, далее проект будет выходить раз в неделю по четвергам.

По сюжету, Анна (Елизавета Боярская) - успешный пластический хирург и руководитель клиники. Но ее идеальная жизнь меняется в один вечер, когда муж Анны (Артур Бесчастный) попадает в аварию с молодой любовницей, популярной певицей Женей. ДТП уносит одну человеческую жизнь и неожиданным образом переплетает судьбы водителей и пассажиров. А сама Анна, столкнувшись с изменой, выбирает разрушительный путь мести, который приведет к непредсказуемым последствиям.

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Фильмы и сериалы
Бывшие
Содержанки
Кузьма Сапрыкин
Иван Китаев
Игорь Шаров
Евгений Санников
Дарья Румянцева
Леонид Бичевин
Ольга Ломоносова
Артур Бесчастный
Софья Лебедева
Денис Каймаков
Артем Быстров
Сергей Попов
Андрей Смоляков
Мария Андреева
Александр Голубев
Оливер Сакс