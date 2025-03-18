Какие сериалы выходят в марте

18 марта состоялась премьера сразу всех серий детективной драмы "Оперативная память" в онлайн-кинотеатре Иви. А 31 марта сериал начнет выходить в эфире телеканала НТВ.

© кадр из сериала «Оперативная память»

Первая серия "Оперативной памяти" впервые была показана в феврале 2025 года в рамках конкурсной программы фестиваля Original+ - проект победил в номинации "Оригинальная коллаборация" за совместную работу Иви, НТВ и "ВайТ Медиа".

По сюжету опытный майор Багрышев (Андрей Смоляков) ревностно воспринимает прикрепление к нему молодого стажёра Соломатина (Кузьма Сапрыкин), думая, что его появление лишь приблизит выход на пенсию. Однако первые симптомы Альцгеймера еще больше усугубляют его положение - Багрышев понимает, что ему придется уйти в отставку. Майор - настоящая легенда оперативного розыска, и именно у него Соломатин хочет учиться, чтобы стать первоклассным полицейским. Поэтому предлагает новому начальнику договор: Багрышев передаёт ему весь свой опыт и знания, а взамен он становится для него своеобразной "оперативной памятью", то есть всячески помогает и подчищает все его проколы. Багрышев соглашается. В первый же день совместной работы напарники обнаруживают в озере трупы. Способ убийства напоминает почерк маньяка, которого Багрышев застрелил при задержании несколько лет назад. Майору и стажеру предстоит докопаться до правды в этом запутанном деле, но у них не так много времени, ведь важные "файлы" стираются из головы опытного следователя.

Роли в картине также исполнили Ольга Ломоносова, Мария Андреева, Александр Голубев, Евгений Санников и другие.

Режиссер-постановщик - Сергей Попов, сценарий написали Денис Каймаков, Алексей Каранович и Игорь Шаров.

Смотрите также

В ряду глянцевых хитов "Содержанки", "Жить жизнь" и "Бывшие" онлайн-кинотеатра START пополнение - новая остросюжетная драма "Опасная близость" с Елизаветой Боярской и Артуром Бесчастным в главных ролях. Премьера в онлайн-кинотеатре START 20 марта.

Проект также стал лауреатом фестиваля ORIGINAL+ за "Оригинальное режиссерское видение". Также Дарью Румянцеву, сыгравшую жертву абьюзера, жюри признало "Самой оригинальной актрисой". В день премьеры, 20 марта, подписчикам START станут доступны сразу две серии, далее проект будет выходить раз в неделю по четвергам.

По сюжету, Анна (Елизавета Боярская) - успешный пластический хирург и руководитель клиники. Но ее идеальная жизнь меняется в один вечер, когда муж Анны (Артур Бесчастный) попадает в аварию с молодой любовницей, популярной певицей Женей. ДТП уносит одну человеческую жизнь и неожиданным образом переплетает судьбы водителей и пассажиров. А сама Анна, столкнувшись с изменой, выбирает разрушительный путь мести, который приведет к непредсказуемым последствиям.

"Мне кажется, сложно жить с идеальным человеком, - делится Елизавета Боярская. - А Анна хотела быть идеальной. Слишком много, может быть, в ее характере было безупречности, бескомпромиссности, командирских ноток. И в какой-то момент из ее отношений с близкими ушло тепло, внимание, нежность, они стали немножко искусственными. За красивой, безупречной картинкой расцветало непонимание и безразличие. Может быть, в какой-то момент профессия и работа стали главными, и, наверное, Анна сама в этом виновата".

Режиссер Иван Китаев ("Бывшие", "Открытый брак") не в первый раз обращается к темам измен, человеческой слабости и отношений на грани краха.

"Зачастую в попытке уберечь себя и вытеснить боль люди прибегают ко лжи - и близким, и самим себе. А ложь имеет свойство множиться, люди к ней привыкают, тонут в своих иллюзиях. Солгать в очередной раз, манипулировать близким человеком, даже подставить его - все это становится обычным делом. Человеку кажется, что он делает это во благо ближнего. А это уже опасно, и может привести к непоправимым, разрушительным последствиям", - комментирует Иван Китаев.

Леонид Бичевин сыграл еще одного участника роковой аварии - Олега, которого душат ревность и желание удержать жену и сына любой ценой. Окружающим он может казаться образцовым мужем и заботливым отцом, но в реальности Олег держит свою семью в страхе.

"Когда я продумывал своего персонажа, я вспомнил философскую концепцию, которая говорит, что у зла человеческое лицо, - рассказывает актер. - В толпе людей вы никогда не определите, кто из них убийца или домашний тиран. Можно сколько угодно всматриваться в лицо такого человека и никогда не понять, что скрывается под маской. Мой герой просто получает удовольствие от того, что он властвует над чьей-то жизнью. Он в своем сознании - Бог. Он выстроил свой мир: ребенок, жена, собственное охранное агентство - и живет по принципу "я центр этой вселенной". И вдруг вселенная выходит из-под его контроля. Это приводит его в ярость. Пытаясь вернуть себе власть, он поднимает руку на жену и доходит до самого дна".

Героиню Софьи Лебедевой Ольгу авария касается лишь косвенно: ее муж Власов (Артем Быстров) расследует это дело. Однако когда-то на Ольгу оказало большое влияние не менее травмирующее событие, навсегда оставив свой след в ее психике.