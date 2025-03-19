Каким получился «Электрический штат» братьев Руссо

Netflix продолжает экспериментировать с дорогими блокбастерами, но «Электрический штат» братьев Руссо подтверждает, что бюджет в $320 млн не гарантирует качественного кино. Фильм выглядит эффектно, но это его единственное достоинство. В остальном: предсказуемый сюжет, лишенный интриги, роботы, которые не ощущаются роботами, и персонажи, которым невозможно сопереживать. Милли Бобби Браун весь фильм путешествует с идеально уложенными волосами и макияжем, будто сошла с рекламного постера, а Крис Пратт снова играет очередного бродягу с сомнительным прошлым, меняя только костюмы.

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Эстетика ретрофутуризма 90-х действительно впечатляет, но за этим великолепием скрывается абсолютная пустота. Для научной фантастики «Электрический штат» удивительно нереалистичен: мир, где роботы и люди сосуществуют в таком масштабе, не вызывает доверия. Люди здесь — лишь фон, а металлические фигуры двигаются без настоящей энергии или напряжения. Редкие моменты экшна напоминают не столкновения гигантских машин, а детскую игру в солдатиков.

Фильм стремится быть чем-то средним между «Очень странными делами», «Первому игроку приготовиться» и «Безумным Максом», но в итоге теряется в клише. Он пытается задеть эмоциональные струны зрителя, но моменты, которые должны вызывать сопереживание, лишены глубины. Даже визуальные эффекты, при всей их дороговизне, не способны оживить эту пустую оболочку.

«Электрический штат» — это наглядный пример того, как можно потратить сотни миллионов долларов на яркую, но бездушную картинку, которую забудешь сразу после просмотра. Тот случай, когда форма явно преобладает над содержанием. Его приятно смотреть, но совершенно неинтересно. Это дорогая игрушка, которая быстро надоедает.