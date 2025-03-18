Пять лучших фильмов Люка Бессона: культовое кино, которое нельзя пропустить
Люк Бессон – один из самых известных французских режиссеров, чьи фильмы оставили значительный след в мировом кинематографе. Его работы сочетают зрелищность, сильных персонажей и захватывающий сюжет. В день рождения Бессона, 18 марта, «ФедералПресс» выбрал пять его лучших фильмов, которые должен увидеть каждый киноман.
«Леон» (1994)
Одна из знаковых картин Бессона, ставшая классикой мирового кино. История наемного убийцы Леона (Жан Рено) и девочки Матильды (Натали Портман), жаждущей мести за убийство своей семьи, сочетает в себе триллер, драму и элементы боевика.
Гэри Олдман исполнил одну из самых запоминающихся ролей злодея в истории кино, а музыкальное сопровождение и режиссерская работа сделали фильм культовым.
«Пятый элемент» (1997)
Блокбастер, признанный визитной карточкой Бессона. Фильм рассказывает о борьбе добра и зла в далеком будущем, а его яркие персонажи Корбен Даллас (Брюс Уиллис) и Лилу (Милла Йовович) стали культовыми.
Уникальная визуальная стилистика, фирменный юмор и динамичный сюжет сделали «Пятый элемент» одним из самых узнаваемых фильмов в истории фантастического кино.
«Такси» (1998)
Хотя режиссером фильма был Жерар Пирес, Люк Бессон стал автором сценария и продюсером, что сделало «Такси» воплощением его стиля. Картина, рассказывающая о безумных гонках на улицах Марселя, наполнена юмором и головокружительными погонями.
Фильм получил несколько продолжений и стал одной из самых популярных французских франшиз.
«Никита» (1990)
Жестокая и стильная история о молодой преступнице, превращенной в профессионального убийцу. Главную роль исполнила Анн Парийо, создав один из самых сильных женских образов в кино.
«Никита» стала основой для множества ремейков, включая американский фильм «Кодовое имя «Никита» и одноименный сериал. Это один из самых мрачных и напряженных фильмов Бессона.
«Люси» (2014)
Фантастический боевик с Скарлетт Йоханссон в главной роли. Фильм рассказывает о девушке, которая случайно получает сверхспособности и становится самой умной существующей формой жизни.
Несмотря на спорную научную основу сюжета, картина стала кассовым хитом и доказала, что Бессон по-прежнему умеет создавать зрелищные и динамичные фильмы.