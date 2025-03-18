Вышел трейлер "Узкой дороги на дальний север" с Джейкобом Элорди
Сюжет сериала основан на одноимённом романе 2013 года австралийского писателя Ричарда Флэнагана, лауреата Букеровской премии. Центральным персонажем стал молодой австралийский врач Дорриго Эванс, которого сыграл Джейкоб Элорди. Эванс попадает в японский плен в годы Второй мировой войны и становится одним из строителей Тайско-Бирманской железной дороги, известной под названием Дорога смерти. Параллельно зрители увидят события в Австралии 1980-х годов, когда уже пожилой Дорриго, роль которого исполнил Киран Хайндс, становится знаменитым хирургом и ветераном войны. Несмотря на обеспеченную жизнь, герой не способен забыть пережитые ужасы и потерянную любовь своей юности - Эми Малвани. Эту роль исполняет актриса Одесса Янг.
Критики уже дали высокие оценки проекту, назвав его "чувственным, атмосферным и жестоким исследованием войны". В отзывах отдельно выделяется актёрская игра Джейкоба Элорди, ставшего известным благодаря сериалу "Эйфория" (18+). В сериале также сыграли Оливия ДеДжонг, Киран Хайндс, Саймон Бейкер, Саймон Бейкер и Саймон Бейкер, Киран Хайндс, Эсси Дэвис и Саймон Бейкер.
Первые полтора часа сериала показали публике в феврале 2025 года на Берлинском кинофестивале в рамках специальной внеконкурсной программы. Показ прошёл на площадке Stage Bluemax Theater напротив Berlinale Palast. Сериал не участвовал в борьбе за фестивальные награды, но вызвал интерес зрителей и профессионального сообщества.