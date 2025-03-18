Появились новые кадры второго сезона мультсериала «Барсукот»

«Кинопоиск» анонсировал второй сезон мультсериала «Барсукот». Детективное шоу для детей вернётся в онлайн-кинотеатр уже в сентябре 2025 года, а с 19 по 24 марта один из эпизодов можно будет посмотреть на фестивале анимационного кино в Суздале.

© Чемпионат.com

Во втором сезоне шоу Барсукот займётся расследованием кражи экспонатов зверского искусства и влюбится в кошечку Маркизу, которую похитит преступная организация «Когти гнева». В новых эпизодах появятся и другие герои: художник Дикобраз, стилист Стриж Парикмахер, ценитель живописи Песец и целая собачья свора.

К своим ролям вернутся Сергей Мардарь, Юрий Романов, Александр Васильев и другие актёры. Режиссёром вновь выступит Александра Евсеева.

Кадры из второго сезона мультсериала «Барсукот»

© Кадр из мультсериала

© Кадр из мультсериала

© Кадр из мультсериала