Опубликован свежий постер боевика «Мастер»

Создатели боевика «Мастер» продолжают рекламировать фильм. Авторы ленты опубликовали очередной брутальный постер с Джейсоном Стэйтемом в главной роли.

© Чемпионат.com

Над сюжетом фильма «Мастер» работал Сильвестр Сталлоне. Он рассказывает о мужчине, который бросает опасную работу ради счастливой тихой жизни, но вынужден вернуться к основной профессии после пропажи девушки. Как обычно, зрителей ждёт зрелищный боевик с харизматичным актёром.

Режиссёром «Мастера» выступил Дэвид Эйр, недавно работавший со Стэйтемом над «Пчеловодом».

© Постер

В российском прокате фильм «Мастер» стартует 27 марта, за день до мировой премьеры.