Когда фильм ужасов «Одно целое» с Дэйвом Франко выйдет в России

Кинокомпания «Вольга» объявили о выпуске голливудского хоррора «Одно целое» в России. Лента с Элисон Бри («Горе-творец») и Дэйвом Франко («Иллюзия обмана») выйдет в стране 31 июля, на день раньше премьеры в США.

© Чемпионат.com

Боди-хоррор расскажет историю супружеской пары, которая переезжает в загородный дом, чтобы освежить отношения, однако сталкивается там с опасным паранормальным явлением. Режиссёром и сценаристом выступил Майкл Шэнкс («Ловушка времени»).

Лента получила высокие оценки от критиков: на агрегаторе Rotten Tomatoes фильма ужасов удерживает 100%-ный рейтинг — все 40 обозревателей рекомендуют хоррор к просмотру.