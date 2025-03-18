Вышел трейлер комедии «Счастливчик Гилмор 2» с Адамом Сэндлером

Онлайн-кинотеатр Netflix представил полноценный трейлер фильма «Счастливчик Гилмор 2» с Адамом Сэндлером. Премьера ленты состоится уже 25 июля.

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Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Оригинальный фильм «Счастливчик Гилмор» рассказывает о Хэппи Гилморе, который с детства обожал хоккей, но способностями для этой игры не обладал. Случай дал ему в руки клюшку для гольфа, и его удар стал самым мощным за всю историю этого «лужаечного» вида спорта, который он так презирал.

Картина вышла в мировом прокате в 1996 году и заработала около $ 41 млн при бюджете в $ 12 млн. После этого лента стала большим хитом на телевидении, права на неё затем приобрёл Netflix.