Вышел трейлер романтической комедии A24 «Материалистка»

Компания A24 представила трейлер предстоящего фильма «Материалистка». Лента выйдет в российских кинотеатрах 19 июня 2025 года.

© скриншот из фильма «Материалистка»

Сюжет картины расскажет о молодой девушке из Нью-Йорка, которая подбирает одиноким людям вторые половинки. В то же время сама героиня разрывается между своим идеальным мужчиной и своим несовершенным бывшим.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

Также в Сети появился русскоязычный постер «Материалистки».

Главные роли в фильме исполнили Педро Паскаль («Нарко», «Мандалорец», «Одни из нас»), Крис Эванс («Мстители», «Достать ножи») и Дакота Джонсон («Офис», «Арахисовый сокол»).