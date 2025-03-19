Сарик Андреасян сделал заявление о господдержке своих фильмов

Режиссер Сарик Андреасян заявил, что уже восемь лет снимает фильмы без государственной поддержки. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале.

«Мы не получаем денег от государства около восьми лет. Мне было отказано в поддержке абсолютно всех проектов», — пояснил Андреасян. Режиссер также перечислил фильмы, снятые без государственного финансирования: «Домовенок Кузя», «Война и музыка», «Денискины рассказы», «Костомаров», «Манюня», «На солнце, вдоль рядов кукурузы».

11 марта стало известно, что депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с предложением прекратить финансирование картин Андреасяна. Гусев отметил, что за последние 10 лет на его проекты было выделено 590 миллионов рублей. Позже агентство Министерство культуры России сообщило, что режиссер снимает фильмы и сериалы на собственные и привлеченные средства с 2019 года, не получая государственной финансовой поддержки.