11 мультфильмов, которые выйдут весной 2025 года

Поздравляем всех с наступлением весны! Это и чарующее, и отчаянное время года одновременно. Это экзамены и волнения, дефицит витаминов и трепет просыпающейся природы, это новые надежды, греющее солнце и это… мультфильмы, конечно, а что вы ещё от нас ждали? В подборке от Тлум.Ру — 11 самых ярких анимационных новинок, выходящих в российский кинопрокат этой весной. В программе говорящие животные, говорящие игрушки, говорящие ботинки и Иисус. Да, ну вот такой набор получился.

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В конце статьи ждёт традиционное голосование за самый ожидаемый весенний мультфильм, предлагаем и вам туда долистать и ткнуть галочку в наиболее интересный проект.

№ 1: «Зверопоиск»

Дата выхода: 13 марта

О чём: О Свине — наёмнике, промышляющем поиском пропавших животных. Мультфильм основан на книге «Пит и Пиклз» Беркели Бриседа, изначально назвался «Хитпиг» («Hitpig»), очевидно прошёл через некоторый производственный ад (ждали ещё в 2023-м, изначально главную роль озвучивал Питер Динклейдж, которого потом заменили на Джейсона Судейкиса), но в итоге проект случился и уже вовсю крутится на экранах. Свину предстоит найти пропавшую слониху, но захочет ли она сама возвращаться к ужасному хозяину?

№ 2: «200% волк»

Дата выхода: 20 марта

О чём: О Фредди Люпине — пуделе, который мечтает стать волком. В первой части серии этот парняга-оборотень превратился не в серого мохнатого героя мемов, а в светленького пуделя, чем вызвал насмешки окружающей стаи. В продолжении приключений Фредди загадал желание стать волком, но что-то пошло не так, и на Землю спустился лунный дух. Теперь всем предстоит спасать планету от столкновения с Луной.

№ 3: «Фея и каменный тролль»

Дата выхода: 27 марта

О чём: «Отвлекитесь от гаджетов, чтобы отправиться в сказку» — такой слоган сопровождает этот датский мультфильм, созданный в нарочито «детском» стиле. Здесь цветочная фея Роза отправляется в путешествие, чтобы спасти лес от Каменной Тролльки. Поможет ей другая фея — бабочка-шелкопряд. Красивые крылышки, лесные зверушки и магия — всё в комплекте.

№ 4: «Джунгли юрского периода»

Дата выхода: 10 апреляО чём: Об африканских животных, динозаврах и инопланетянах. Такой «погуще влей всего того что дети любят» коктейль представили аниматоры из Маврикия и ЮАР. По сюжету звери из Африки проваливаются в прошлое к динозаврам, а тех пытаются захватить пещерные пришельцы. Странно, что нет пиратов и роботов!

№ 5: «Пираты опасного моря: Капитан Клык»

Дата выхода: 10 апреля

О чём: О пиратах, только что их вспоминали! Только море не Карибское, не перепутайте. Зато капитан Клык — загляденье, бледный, востроносый да аристократичный. Под его началом ходят друзья Рэйвен и Пинки, однако последнего крадёт графиня Сибилла, одержимая планом захватить родину пиратов. А ещё тут есть прекрасный прирученный дракон.

№ 6: «Кроссы»

Дата выхода: 17 апреля

О чём: О кроссовках. Буквально. Про еду мультфильмы были, про бейсбольное оборудование тоже, так что удивляться решительно нечему. Лента поведёт речь о разлученной паре очень крутых и избалованных кроссовок, подаренных мальчику-спортсмену и затем не очень удачно похищенных. Оставшийся на свободе ботинок отправится в город спасать сестру, а заодно постигать жизнь как она есть.

№ 7: «Маракуда»

Дата выхода: 1 мая

О чём: Таким забавным именем зовут героя российского мультфильма о древнем племени. Маракуда — сын вождя, но к охоте у него душа не лежит и успехов в ней не наблюдается. Чтобы доказать свою пригодность, он отправляется в лес и находит там… нет, не дракона, а священную птицу, которая дарует ему способность понимать язык зверей и птиц. Кстати, птицу по традициям племени должны принести в жертву…

№ 8: «Царь царей»

Дата выхода: 15 мая

О чём: Об Иисусе! Это достаточно масштабная экранизация повести Чарльза Диккенса «Жизнь Господа нашего», где библейские сюжеты пересказаны от лица мальчика. Как понятно из названия, речь пойдёт о жизни Иисуса. Список актёров, привлечённых к озвучке, по-настоящему впечатляет: это Пирс Броснан, Ума Турман, Кеннет Брана, Оскар Айзек, Марк Хэмилл, Бен Кингсли… у вас ещё не рябит в глазах от звёзд? У нас — да!

№ 9: «Ганзель и Гретель: Миссия „Спящая красавица“»

Дата выхода: 22 мая

О чём: Об агенте Гретель и её брате Ганзеле, продолжающих выполнение магических миссий. На этот раз к ним обратились родители заколдованной принцессы, будить которую положено поцелуем истинной любви. Ганзелю и Гретель предстоит найти злую колдунью, наложившую чары, и разузнать, как разбудить принцессу, минуя часть с поцелуем.

№ 10: «Дикая семейка»

Дата выхода: 22 мая

О чём: И опять о диком племени, не путайте с «Дикой семейкой Торнберри», это разные проекты! Главная героиня этого мультфильма — девочка Керия, которая живёт возле тропического леса на острове Борнео. Их жизнь резко меняется, когда к ним прибывают родственники со стороны покойной матери Керии, чей дом — точнее, лес — собираются вырубать.

№ 11: «Геройчики. Незваный гость»

Дата выхода: 29 мая

О чём: О Глории, Флае, Бублике и остальных персонажах мультсериала «Геройчики» студии «Паровоз». В полнометражном мультфильме игрушки мальчика Ромы будут помогать ему принять участие в школьной выставке и познакомятся с космическими пиратами. Те вроде как и злодеи, и космический корабль хотят угнать, но такие ли уж они плохие на самом деле?Спасибо за прочтение, теперь время голосовать за наиболее любопытный проект! И добавляйте наш сайт в закладки — попозже подведём итоги.