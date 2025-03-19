Что известно о втором сезоне сериала «Монастырь»

Второй сезон сериала «Монастырь»: дата выхода, сюжет, актеры
В 2025 году выйдет вторая часть нашумевшего сериала «Монастырь» с Анастасией Ивлеевой в главной роли. Правда, в продолжении поклонники блогера и актрисы вряд ли ее увидят — основное внимание уделят молодому послушнику Юре (Марк Эйдельштейн), который покинет стены монастыря и отправится в Москву. Там его ждет встреча с мамой, учеба в университете и веселая студенческая жизнь. «Лента.ру» рассказывает, чего ждать от нового сезона проекта, возмутившего РПЦ, и когда его можно будет посмотреть.
«Монастырь»: главное о сериале
- Год производства: 2022-2025 (2 сезона)
- Производство: Плюс Студия и компания «Лунапарк»
- Платформа: Кинопоиск
- Страна: Россия
- Жанр: драма
- Режиссер: Александр Молочников, Сергей Попов (2-й сезон)
- Автор идеи и креативный продюсер: Александра Ремизова
- Сценарий: Александр Молочников, Александра Ремизова
- Операторы-постановщики: Сергей Трофимов и Станислав Амбарцумов
- Продюсеры: Дмитрий Нелидов, Ольга Филипук и Михаил Китаев
- В ролях: Марк Эйдельштейн, Филипп Янковский, Светлана Иванова, Диана Енакаева, Игорь Верник, Влада Лукина, Полина Маликова и другие
Дата выхода 2-го сезона
Сериал выйдет в 2025 году. Точная дата выхода 2-го сезона пока неизвестна. Премьера второго сезона сериала «Монастырь» запланирована на 2025 год.
Сюжет
Первый сезон
В первом сезоне сюжет разворачивается вокруг главной героини Маши (Анастасия Ивлеева). Девушка нигде не работает, живет за чужой счет, постоянно отрывается на тусовках и где-то отдыхает. Одна из таких поездок оборачивается неприятностями. В Дубае Маша под действием наркотиков устраивает оргию в компании подруги Гели (Мария Абашева), жены миллиардера, и нескольких мужчин, все это попадает на видео.
Когда порноролик утекает в сеть, он быстро становится вирусным. Об измене Гели узнает муж (Джаник Файзиев) и срочно забирает ее в Москву. Машу же миллиардер хочет разыскать и разобраться с ней. Для этого он отправляет на поиски своих помощников-бандитов. Девушка чудом возвращается в Россию и хочет спрятаться в мужском монастыре под Вологдой. Настоятель Варсонофий (Филипп Янковский) жалеет беглянку и дает ей ночлег, даже не догадываясь, чем это обернется. Ведь в монастыре живет и его сын, молодой послушник Юра (Марк Эйдельштейн), который сразу влюбляется в девушку.
Сама Маша попадает в женский монастырь. Там она находит себе настоящую подругу и проходит кардинальную духовную трансформацию.
Осторожно, спойлеры: чем закончился первый сезон
Маша сближается с Юрой, а позже лишает его девственности. Варсонофий и его сын сталкиваются в конфликте. Тем временем Машу монахини запирают в подвале за неповиновение. В заточении девушка переживает глубокий кризис, а после освобождения исповедуется у отца Варсонофия и селится в его старом доме.
Юра разочаровывается в праведной жизни и идет развлекаться, чтобы наверстать упущенное. К Маше приезжает Геля и заявляет, что больше ее никто не ищет. Подруга предлагает Маше вернуться в Москву, но героиня отказывается.
Тем временем Варсонофий открывает правду о рождении Юры. Оказывается, мальчик приходится ему внуком, а его родная мать Алиса — старшая дочь священника.
Не в силах устоять перед соблазнами, Юра напивается на вечеринке выпускников, где позже его находит Маша. Она помогает герою, и через некоторое время Юра уезжает поступать в учебное заведение. Маша и Варсонофий прощаются с молодым человеком, а сами остаются счастливы вдвоем.
Второй сезон
В новом сезоне «Монастыря» Настя Ивлеева уже не снимается — по крайней мере, в актерском составе ее имени нет. А вот Марк Эйдельштейн и Филипп Янковский вернутся к своим ролям.
Главным героем второго сезона станет Юра. Тихий и скромный парень, выросший в монастыре, отправится в Москву поступать в университет. Помимо учебы и студенческой жизни, парня ждет встреча с матерью и сестрой-блогером. Впрочем, перемены ждут не только Юру, но и его отца. Варсонофий сохранит в себе веру и желание помогать людям, однако ему, как и сыну, придется заново учиться жить в далекой от монастырских устоев городской суете.
Режиссер Сергей Попов отмечает, что главной темой сериала останется вера — «причем не только в Бога». Ведь каждый из героев верит во что-то свое.
«Во втором сезоне мы также поднимаем вопрос: возможно ли настоящее христианство в современном мире? Юра приезжает в Москву. Это Маугли, выросший в монастыре — не смотревший ни одного фильма, не пользовавшийся интернетом, не видевший мира. И для нас это возможность взглянуть на привычные вещи глазами марсианина. Вместе с ним мы пытаемся заново дать оценку окружающей современности», — Сергей Попов, режиссер.
Сам Марк Эйдельштейн, сыгравший Юру, отмечает, что его герой попадет в «неизведанное и опасное пространство». И теперь он рискует потерять себя — в шумной Москве с ее возможностями и соблазнами.
«Я впервые работаю с такой длинной дистанцией путешествия героя. Мне интересно попробовать поэтапно и внимательно проследить, как современный мир забирает у человека самого себя», — Марк Эйдельштейн, актер.
Съемочная команда
Режиссером продолжения «Монастыря» стал Сергей Попов (в первом сезоне им был Александр Молочников). Соавторами нового сезона стали Максим Жегалин и Никита Попов.
«После выхода "Монастыря" в моей жизни многое поменялось, ко мне притянулись истории людей о вере и невероятных событиях, которые вдохновили на работу над новым сезоном. Для меня это большая задача и вызов придумать занимательный сюжет с новыми персонажами и новыми переломами, а еще и сделать уже знакомых героев более драматичными и интересными», — отмечает автор идеи Александра Ремизова.
Новые герои
В Москве настоятель Варсонофий (Филипп Янковский) и его сын Юра (Марк Эйдельштейн) встретятся с новыми персонажами. в их числе:
- Миша Стацкий (Лео Канделаки). Сын влиятельного отца, который всю жизнь пытается завоевать его признание и уважение. И при этом стать самостоятельным.
- Отец Федор (Егор Корешков) — священник, которого отличает современный взгляд на мир и особый диалог с Богом.
- Катя (Сабина Ахмедова) — певица, которая сталкивается с тяжелой болезнью сестры и тяжело переживает ее.
Интересные факты о сериале
- В ноябре 2022 года Минкульт отказал в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь». Причиной стало оскорбление чувств верующих: представители церкви заявили, что сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ и формирует неверное представление о русском православии.
- Большую часть первого сезона сериала снимали в действующих монастырях: Кирилло-Белозерском и Ферапонтовом, оба находятся в Вологодской области. РПЦ согласовала съемки, они велись аккуратно, чтобы не мешать работе монахов.
- При этом настоящих келий в сериале нет. Сцены снимались в других помещениях с похожей архитектурой.
- В первые сутки после релиза сериал посмотрели рекордные 250 тысяч человек. Проект обогнал по количеству просмотров «Дом Дракона», «Нулевого пациента» и пятый сезон «Рика и Морти».