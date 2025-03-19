Что известно о втором сезоне сериала «Монастырь»

В 2025 году выйдет вторая часть нашумевшего сериала «Монастырь» с Анастасией Ивлеевой в главной роли. Правда, в продолжении поклонники блогера и актрисы вряд ли ее увидят — основное внимание уделят молодому послушнику Юре (Марк Эйдельштейн), который покинет стены монастыря и отправится в Москву. Там его ждет встреча с мамой, учеба в университете и веселая студенческая жизнь. «Лента.ру» рассказывает, чего ждать от нового сезона проекта, возмутившего РПЦ, и когда его можно будет посмотреть.

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«Монастырь»: главное о сериале

Год производства: 2022-2025 (2 сезона)

2022-2025 (2 сезона) Производство: Плюс Студия и компания «Лунапарк»

Плюс Студия и компания «Лунапарк» Платформа: Кинопоиск

Кинопоиск Страна: Россия

Россия Жанр: драма

драма Режиссер: Александр Молочников, Сергей Попов (2-й сезон)

Александр Молочников, Сергей Попов (2-й сезон) Автор идеи и креативный продюсер: Александра Ремизова

Александра Ремизова Сценарий: Александр Молочников, Александра Ремизова

Александр Молочников, Александра Ремизова Операторы-постановщики: Сергей Трофимов и Станислав Амбарцумов

Сергей Трофимов и Станислав Амбарцумов Продюсеры: Дмитрий Нелидов, Ольга Филипук и Михаил Китаев

Дмитрий Нелидов, Ольга Филипук и Михаил Китаев В ролях: Марк Эйдельштейн, Филипп Янковский, Светлана Иванова, Диана Енакаева, Игорь Верник, Влада Лукина, Полина Маликова и другие

Дата выхода 2-го сезона

Сериал выйдет в 2025 году. Точная дата выхода 2-го сезона пока неизвестна. Премьера второго сезона сериала «Монастырь» запланирована на 2025 год.

Сюжет

Первый сезон

В первом сезоне сюжет разворачивается вокруг главной героини Маши (Анастасия Ивлеева). Девушка нигде не работает, живет за чужой счет, постоянно отрывается на тусовках и где-то отдыхает. Одна из таких поездок оборачивается неприятностями. В Дубае Маша под действием наркотиков устраивает оргию в компании подруги Гели (Мария Абашева), жены миллиардера, и нескольких мужчин, все это попадает на видео.

Когда порноролик утекает в сеть, он быстро становится вирусным. Об измене Гели узнает муж (Джаник Файзиев) и срочно забирает ее в Москву. Машу же миллиардер хочет разыскать и разобраться с ней. Для этого он отправляет на поиски своих помощников-бандитов. Девушка чудом возвращается в Россию и хочет спрятаться в мужском монастыре под Вологдой. Настоятель Варсонофий (Филипп Янковский) жалеет беглянку и дает ей ночлег, даже не догадываясь, чем это обернется. Ведь в монастыре живет и его сын, молодой послушник Юра (Марк Эйдельштейн), который сразу влюбляется в девушку.

Сама Маша попадает в женский монастырь. Там она находит себе настоящую подругу и проходит кардинальную духовную трансформацию.

Осторожно, спойлеры: чем закончился первый сезон

Маша сближается с Юрой, а позже лишает его девственности. Варсонофий и его сын сталкиваются в конфликте. Тем временем Машу монахини запирают в подвале за неповиновение. В заточении девушка переживает глубокий кризис, а после освобождения исповедуется у отца Варсонофия и селится в его старом доме.

Юра разочаровывается в праведной жизни и идет развлекаться, чтобы наверстать упущенное. К Маше приезжает Геля и заявляет, что больше ее никто не ищет. Подруга предлагает Маше вернуться в Москву, но героиня отказывается.

Тем временем Варсонофий открывает правду о рождении Юры. Оказывается, мальчик приходится ему внуком, а его родная мать Алиса — старшая дочь священника.

Не в силах устоять перед соблазнами, Юра напивается на вечеринке выпускников, где позже его находит Маша. Она помогает герою, и через некоторое время Юра уезжает поступать в учебное заведение. Маша и Варсонофий прощаются с молодым человеком, а сами остаются счастливы вдвоем.

Второй сезон

В новом сезоне «Монастыря» Настя Ивлеева уже не снимается — по крайней мере, в актерском составе ее имени нет. А вот Марк Эйдельштейн и Филипп Янковский вернутся к своим ролям.

Главным героем второго сезона станет Юра. Тихий и скромный парень, выросший в монастыре, отправится в Москву поступать в университет. Помимо учебы и студенческой жизни, парня ждет встреча с матерью и сестрой-блогером. Впрочем, перемены ждут не только Юру, но и его отца. Варсонофий сохранит в себе веру и желание помогать людям, однако ему, как и сыну, придется заново учиться жить в далекой от монастырских устоев городской суете.

Режиссер Сергей Попов отмечает, что главной темой сериала останется вера — «причем не только в Бога». Ведь каждый из героев верит во что-то свое.

«Во втором сезоне мы также поднимаем вопрос: возможно ли настоящее христианство в современном мире? Юра приезжает в Москву. Это Маугли, выросший в монастыре — не смотревший ни одного фильма, не пользовавшийся интернетом, не видевший мира. И для нас это возможность взглянуть на привычные вещи глазами марсианина. Вместе с ним мы пытаемся заново дать оценку окружающей современности», — Сергей Попов, режиссер.

Сам Марк Эйдельштейн, сыгравший Юру, отмечает, что его герой попадет в «неизведанное и опасное пространство». И теперь он рискует потерять себя — в шумной Москве с ее возможностями и соблазнами.

«Я впервые работаю с такой длинной дистанцией путешествия героя. Мне интересно попробовать поэтапно и внимательно проследить, как современный мир забирает у человека самого себя», — Марк Эйдельштейн, актер.

Съемочная команда

Режиссером продолжения «Монастыря» стал Сергей Попов (в первом сезоне им был Александр Молочников). Соавторами нового сезона стали Максим Жегалин и Никита Попов.

«После выхода "Монастыря" в моей жизни многое поменялось, ко мне притянулись истории людей о вере и невероятных событиях, которые вдохновили на работу над новым сезоном. Для меня это большая задача и вызов придумать занимательный сюжет с новыми персонажами и новыми переломами, а еще и сделать уже знакомых героев более драматичными и интересными», — отмечает автор идеи Александра Ремизова.

Новые герои

В Москве настоятель Варсонофий (Филипп Янковский) и его сын Юра (Марк Эйдельштейн) встретятся с новыми персонажами. в их числе:

Миша Стацкий (Лео Канделаки). Сын влиятельного отца, который всю жизнь пытается завоевать его признание и уважение. И при этом стать самостоятельным.

Отец Федор (Егор Корешков) — священник, которого отличает современный взгляд на мир и особый диалог с Богом.

Катя (Сабина Ахмедова) — певица, которая сталкивается с тяжелой болезнью сестры и тяжело переживает ее.

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