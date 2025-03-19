«Хэнкок 2» с Уиллом Смитом: что известно о фильме и нужен ли он фанатам

В феврале 2025 года актер Уилл Смит заявил, что в Голливуде обсуждается вторая часть фильма «Хэнкок». Вышедший в 2008 году боевик, в котором Смит сыграл главную роль, покорил многих зрителей нестандартным подходом к изображению всесильного борца со злом. «Лента.ру» выяснила, что известно о сюжете и героях, а также о дате выхода второй части «Хэнкока».

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Фильм «Хэнкок»: главное

Дата выхода: первый фильм — 2008 год, сиквел — обсуждается.

Жанр: боевик, приключения, фэнтези.

Сценарий: Винс Гиллиган, Ви Винсент Нго.

Режиссер: Питер Берг.

В главных ролях: Уилл Смит, Шарлиз Терон, Джейсон Бейтман.

Студия: Columbia Pictures.

Рейтинги: IMDb — 6,4, «Кинопоиск» — 7,4.

Дата выхода «Хэнкок 2»

Первый фильм «Хэнкок» об эксцентричном супергерое Джоне Хэнкоке (Уилл Смит) вышел в 2008 году. Смешной, развязный и нахальный персонаж так понравился некоторым зрителям, что они уже 17 лет надеются на продолжение фильма. Точная дата выхода «Хэнкок-2» пока неизвестна.

Надежды фанатов не беспочвенны. Уже не один раз создатели и актеры фильма так или иначе вскользь упоминали о грядущем продолжении как сразу после выпуска первого «Хэнкока», так и спустя несколько лет.

Режиссер Питер Берг («Уцелевший», «Первозданная Америка») в 2012 году говорил, что переговоры с Уиллом Смитом и продюсерами о продолжении «Хэнкока» уже ведутся. Но тогда дело не пошло дальше разговоров. По-видимому, причиной стала невозможность состыковать графики всех участников съемок, о чем упоминал сам Берг.

Актрису Шарлиз Терон, игравшую в фильме бок о бок со Смитом, в 2020 году спрашивали, вернется ли она к сиквелу «Хэнкока», если такая возможность представится. Тогда она ответила, что команда сразу после выхода фильма обсуждала возможное продолжение, и она была бы рада вновь вернуться к своей роли.

Слухи о второй части «Хэнкока» вновь подогрел в 2025 году актер, исполнитель роли Хэнкока Уилл Смит. Он обмолвился о фильме во время прямого эфира у канадского блогера xQc (настоящее имя — Феликс Лянжель), и даже упомянул, что в актерский состав подумывают пригласить актрису Зендею («Эйфория», «Человек-паук: нет пути домой»).

«У нас есть очень классная задумка для «Хэнкока 2». Пока мы даже не обсуждали ее всерьез, но приоткрою завесу — к Зендее хотят обратиться по поводу роли в фильме», — заинтриговал Смит.

Сегодня нет ни дат съемок, ни примерной даты выхода фильма «Хэнкок 2». Возможный сюжет и актерский состав тоже остаются тайной для фанатов.

Кстати, на том же стриме с xQc Уилл Смит отметил, что обсуждается проект второй части фильма «Я — легенда» (I Am Legend). Картина рассказывает о постапокалиптическом мире и ученом Роберте Невилле (Уилл Смит), который задался целью спасти человечество. Выхода «Я — легенда 2» поклонники ждут уже 18 лет — столько прошло с момента показа первой части.

Сюжет и герои

Джон Хэнкок (Уилл Смит) — нестареющий супергерой, который не помнит ни кто он такой, ни какую жизнь он вел до событий, показанных в фильме. Владеет невероятной суперсилой, практически неуязвим, а если и калечится, то мгновенно восстанавливается. Спасает обычных людей и помогает полиции ловить преступников. Вроде бы идеальный образ супергероя, но есть одно «но».

Хэнкок ведет себя безответственно, постоянно ругается, хамит, обзывает детей и очень много пьет. Когда помогает людям, наносит серьезный ущерб — разрушает здания, дороги, транспорт. Окружающие вроде и рады, что Хэнкок их постоянно выручает, но в то же время недовольны его поведением.

Сделать из Хэнка эталонного, правильного супергероя мечтает пиарщик Рэй Эмбри (Джейсон Бейтман). После уговоров Рэя парень решается изменить собственный имидж и даже садится ради этого в тюрьму.

У Рэя есть жена Мэри (Шарлиз Терон), которая общение мужа с Хэнкоком не одобряет. Она все время беспокоится за безопасность Рэя, когда тот находится рядом с главным героем. Вместе с тем ближе к середине фильма создатели начинают намекать зрителям на то, что у Джона и Мэри, возможно, есть какая-то общая история, которую Хэнкок не помнит.

Актеры

Уилл Смит («Люди в черном», «Король Ричард») — Джон Хэнкок, супергерой.

Джейсон Бейтман («Озарк», «Подарок») — Рэй Эмбри, корпоративный консультант, пиарщик Хэнкока.

Шарлиз Терон («Адвокат дьявола», «Монстр») — Мэри, жена Рэя Эмбри.

Джей Хэд («Йеллоустоун») — Аарон Эмбри, сын Рэя Эмбри.

Эдди Марсан («Шерлок Холмс», «Джек — убийца великанов») — Рэд, заклятый враг Хэнкока.

Также в первом фильме можно увидеть Томаса Леннона («Папе снова 17»), Джони Галэки («Теория большого взрыва»), Хэйли Норман («Адам портит все») и Дэйга Ферча («Американская история ужасов: двойной сеанс»).

Критика

«Хэнкок» — неоднозначный по оценкам фильм. Критики в целом приняли его прохладно: на сайте оценок кино и сериалов Rotten Tomatoes у «Хэнкока» всего лишь 44 процента положительных отзывов профессиональных критиков, на Metacritics от экспертов преобладают смешанные отзывы в районе 50-70 баллов из 100.

Некоторые комментарии критиков в адрес фильма звучали довольно резко. Например, обозреватели писали, что фильм хаотичный, непоследовательный и даже глупый. Чаще всего создателей ругали за резкий разворот сюжета от боевой сатирической комедии к стандартной мелодраме. Говоря о положительных моментах, отмечали преимущественно работу актеров Смита, Терон и Бейтмана.

В зрительской среде симпатий чуть больше. В 2025 году рейтинги «Хэнкока» на IMDb — 6,4 из 10, на Metacritics — 6,2. Об интересе и благосклонности зрительской аудитории в пику критикам говорят и сборы. В прокате по всему миру Хэнкок собрал более 620 миллионов долларов — при том, что бюджет у картины был всего 150 миллионов.

Интересно, что своя история у «Хэнкока» есть и в России. У российских критиков и искушенных поклонников кино была возможность оценить фильм чуть ли не за две недели до релиза в США — во время 30-го Международного Московского кинофестиваля, куда с презентацией боевика приезжали сами Уилл Смит и Шарлиз Терон. Также фильм был номинирован на премию «Золотой орел — 2008» в категории «Лучший зарубежный фильм в российском прокате», но тогда он уступил «Нефти» Пола Томаса Андерсона. На российских киноплатформах оценка у фильма чуть выше, чем на зарубежных: на «Кинопоиске» — 7,4 из 10, на «Иви» — 8,3, на Okko — 7,3.

Нужно ли продолжение

С фанатами, которые ждут продолжения из любви к главному герою Джону Хэнкоку, ностальгии по былым временами и из желания посмотреть крепкий супергеройский фильм, есть кому поспорить. Часть зрителей считает, что сиквел «Хэнкоку» не нужен, и вот почему.