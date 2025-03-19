«Хэнкок 2» с Уиллом Смитом: что известно о фильме и нужен ли он фанатам

«Хэнкок 2» с Уиллом Смитом: что известно о дате выхода и нужна ли фанатам вторая часть
В феврале 2025 года актер Уилл Смит заявил, что в Голливуде обсуждается вторая часть фильма «Хэнкок». Вышедший в 2008 году боевик, в котором Смит сыграл главную роль, покорил многих зрителей нестандартным подходом к изображению всесильного борца со злом. «Лента.ру» выяснила, что известно о сюжете и героях, а также о дате выхода второй части «Хэнкока».
Фильм «Хэнкок»: главное
- Дата выхода: первый фильм — 2008 год, сиквел — обсуждается.
- Жанр: боевик, приключения, фэнтези.
- Сценарий: Винс Гиллиган, Ви Винсент Нго.
- Режиссер: Питер Берг.
- В главных ролях: Уилл Смит, Шарлиз Терон, Джейсон Бейтман.
- Студия: Columbia Pictures.
- Рейтинги: IMDb — 6,4, «Кинопоиск» — 7,4.
Дата выхода «Хэнкок 2»
Первый фильм «Хэнкок» об эксцентричном супергерое Джоне Хэнкоке (Уилл Смит) вышел в 2008 году. Смешной, развязный и нахальный персонаж так понравился некоторым зрителям, что они уже 17 лет надеются на продолжение фильма. Точная дата выхода «Хэнкок-2» пока неизвестна.
Надежды фанатов не беспочвенны. Уже не один раз создатели и актеры фильма так или иначе вскользь упоминали о грядущем продолжении как сразу после выпуска первого «Хэнкока», так и спустя несколько лет.
Режиссер Питер Берг («Уцелевший», «Первозданная Америка») в 2012 году говорил, что переговоры с Уиллом Смитом и продюсерами о продолжении «Хэнкока» уже ведутся. Но тогда дело не пошло дальше разговоров. По-видимому, причиной стала невозможность состыковать графики всех участников съемок, о чем упоминал сам Берг.
Актрису Шарлиз Терон, игравшую в фильме бок о бок со Смитом, в 2020 году спрашивали, вернется ли она к сиквелу «Хэнкока», если такая возможность представится. Тогда она ответила, что команда сразу после выхода фильма обсуждала возможное продолжение, и она была бы рада вновь вернуться к своей роли.
Слухи о второй части «Хэнкока» вновь подогрел в 2025 году актер, исполнитель роли Хэнкока Уилл Смит. Он обмолвился о фильме во время прямого эфира у канадского блогера xQc (настоящее имя — Феликс Лянжель), и даже упомянул, что в актерский состав подумывают пригласить актрису Зендею («Эйфория», «Человек-паук: нет пути домой»).
«У нас есть очень классная задумка для «Хэнкока 2». Пока мы даже не обсуждали ее всерьез, но приоткрою завесу — к Зендее хотят обратиться по поводу роли в фильме», — заинтриговал Смит.
Сегодня нет ни дат съемок, ни примерной даты выхода фильма «Хэнкок 2». Возможный сюжет и актерский состав тоже остаются тайной для фанатов.
Кстати, на том же стриме с xQc Уилл Смит отметил, что обсуждается проект второй части фильма «Я — легенда» (I Am Legend). Картина рассказывает о постапокалиптическом мире и ученом Роберте Невилле (Уилл Смит), который задался целью спасти человечество. Выхода «Я — легенда 2» поклонники ждут уже 18 лет — столько прошло с момента показа первой части.
Сюжет и герои
Джон Хэнкок (Уилл Смит) — нестареющий супергерой, который не помнит ни кто он такой, ни какую жизнь он вел до событий, показанных в фильме. Владеет невероятной суперсилой, практически неуязвим, а если и калечится, то мгновенно восстанавливается. Спасает обычных людей и помогает полиции ловить преступников. Вроде бы идеальный образ супергероя, но есть одно «но».
Хэнкок ведет себя безответственно, постоянно ругается, хамит, обзывает детей и очень много пьет. Когда помогает людям, наносит серьезный ущерб — разрушает здания, дороги, транспорт. Окружающие вроде и рады, что Хэнкок их постоянно выручает, но в то же время недовольны его поведением.
Сделать из Хэнка эталонного, правильного супергероя мечтает пиарщик Рэй Эмбри (Джейсон Бейтман). После уговоров Рэя парень решается изменить собственный имидж и даже садится ради этого в тюрьму.
У Рэя есть жена Мэри (Шарлиз Терон), которая общение мужа с Хэнкоком не одобряет. Она все время беспокоится за безопасность Рэя, когда тот находится рядом с главным героем. Вместе с тем ближе к середине фильма создатели начинают намекать зрителям на то, что у Джона и Мэри, возможно, есть какая-то общая история, которую Хэнкок не помнит.
Актеры
- Уилл Смит («Люди в черном», «Король Ричард») — Джон Хэнкок, супергерой.
- Джейсон Бейтман («Озарк», «Подарок») — Рэй Эмбри, корпоративный консультант, пиарщик Хэнкока.
- Шарлиз Терон («Адвокат дьявола», «Монстр») — Мэри, жена Рэя Эмбри.
- Джей Хэд («Йеллоустоун») — Аарон Эмбри, сын Рэя Эмбри.
- Эдди Марсан («Шерлок Холмс», «Джек — убийца великанов») — Рэд, заклятый враг Хэнкока.
Также в первом фильме можно увидеть Томаса Леннона («Папе снова 17»), Джони Галэки («Теория большого взрыва»), Хэйли Норман («Адам портит все») и Дэйга Ферча («Американская история ужасов: двойной сеанс»).
Критика
«Хэнкок» — неоднозначный по оценкам фильм. Критики в целом приняли его прохладно: на сайте оценок кино и сериалов Rotten Tomatoes у «Хэнкока» всего лишь 44 процента положительных отзывов профессиональных критиков, на Metacritics от экспертов преобладают смешанные отзывы в районе 50-70 баллов из 100.
Некоторые комментарии критиков в адрес фильма звучали довольно резко. Например, обозреватели писали, что фильм хаотичный, непоследовательный и даже глупый. Чаще всего создателей ругали за резкий разворот сюжета от боевой сатирической комедии к стандартной мелодраме. Говоря о положительных моментах, отмечали преимущественно работу актеров Смита, Терон и Бейтмана.
В зрительской среде симпатий чуть больше. В 2025 году рейтинги «Хэнкока» на IMDb — 6,4 из 10, на Metacritics — 6,2. Об интересе и благосклонности зрительской аудитории в пику критикам говорят и сборы. В прокате по всему миру Хэнкок собрал более 620 миллионов долларов — при том, что бюджет у картины был всего 150 миллионов.
Интересно, что своя история у «Хэнкока» есть и в России. У российских критиков и искушенных поклонников кино была возможность оценить фильм чуть ли не за две недели до релиза в США — во время 30-го Международного Московского кинофестиваля, куда с презентацией боевика приезжали сами Уилл Смит и Шарлиз Терон. Также фильм был номинирован на премию «Золотой орел — 2008» в категории «Лучший зарубежный фильм в российском прокате», но тогда он уступил «Нефти» Пола Томаса Андерсона. На российских киноплатформах оценка у фильма чуть выше, чем на зарубежных: на «Кинопоиске» — 7,4 из 10, на «Иви» — 8,3, на Okko — 7,3.
Нужно ли продолжение
С фанатами, которые ждут продолжения из любви к главному герою Джону Хэнкоку, ностальгии по былым временами и из желания посмотреть крепкий супергеройский фильм, есть кому поспорить. Часть зрителей считает, что сиквел «Хэнкоку» не нужен, и вот почему.
- Фильм получился законченным, в нем уже раскрыты главные фишки, а также секреты Джона Хэнкока и других героев.
- В фильме хорошо подана только первая половина — с тем, каким нестандартным и в чем-то близким обычным людям может быть супергерой. Вторую половину «Хэнкока» критикуют за отход от этой идеи, а также за историю прошлого Джона Хэнкока и нелепое объяснение некоторых супергеройских феноменов,.
- В «Хэнкоке», по мнению части зрителей, много сюжетных дыр. Из-за них, а также из-за проблем, указанных выше, продолжение истории вряд ли снимут, а вот ремейк картины пришелся бы кстати.