Что известно о премьере сериала «Самозванец» с Максимом Стояновым

Премьера 12-серийной драмы «Самозванец» с Максимом Стояновым в главной роли состоится 24 марта 2025 года в эфире НТВ. Фильм расскажет о профессиональном угонщике по прозвищу Бурлак, который после угона дорогого авто с крупной суммой денег вынужден скрываться от бандитов под именем своего погибшего друга.

Бурлак (Максим Стоянов) и Окунь (Егор Долгополов) – профессиональные угонщики автомобилей. Выполняя заказ, они угоняют премиальную иномарку, в багажнике которой находят два миллиона долларов. Владельцы денег быстро выходят на след друзей. Окуня убивают, а Бурлаку удаётся скрыться. Чтобы спрятаться, Бурлак едет в сельскую глушь, где живёт отец Окуня (Сергей Варчук), не видевший сына с пятилетнего возраста. Здесь он выдает себя за своего покойного друга. Бурлак и Окунь одногодки, вместе росли в детском доме, поэтому Бурлак в деталях знает обстоятельства детства друга и пользуется этим.

Максим Стоянов: «В «Самозванце» меня заинтересовала динамика сюжета — события разворачиваются очень интересным образом. Актёру здесь есть, где разгуляться, любопытно сыграть не очередную проходную роль, а ту, где есть глубина, драма и юмор. У моего персонажа, Бурлака, за плечами сложная и насыщенная биография: детский дом, угон автомобилей и маргинальное прошлое, к своему возрасту он так и не обзавёлся семьёй, а жизнь всё подкидывает ему новые испытания. Я основательно готовился к своей роли, общался с несколькими товарищами, которые выросли в детских домах. Мне стало интересно мировоззрение таких людей, потому что, как говорят, детдом сильно дисциплинирует человека, заставляет быть более внимательным к себе и к окружающим. Суровая школа жизни. Такие люди по-другому ощущают мир. Также для роли мне был необходим навык автоугонщика. Надо было разбираться в электрике, знать определённые нюансы того, какие машины можно, а какие нельзя угонять. Съёмочный процесс был интересным, хотя, конечно, не без шероховатостей, потому что производство сериала – вещь далеко не простая, особенно в зимний период».

Посёлок Ям, где живёт Фёдор Окунев, отец Окуня, – настоящее фермерское хозяйство. Несколько лет назад через него пустили ответвление федеральной трассы, и забытая богом ферма оказалась в эпицентре грузового трафика. Её дольщики построили гостиницу и постоялый двор, который стал приносить стабильный доход. После запуска трассы земля заинтересовала крупную девелоперскую компанию, которая предлагает дольщикам продать землю. Согласны все, кроме Окунева. Его поддерживает дочка Аня (Анастасия Куимова) и объявившийся «сын». Но собрание дольщиков, на котором должна была решиться судьба земли, переворачивает всё с ног на голову: Бурлак вынужден вступить в противостояние с местными бандитами и сохранить долю «своей семьи».

Анастасия Куимова: «Моя героиня Аня – кроткая и чуткая, но в то же время очень волевая девушка. По мере развития истории жизнь вокруг неё начинает меняться. Это заставляет Аню выйти из зоны комфорта, чтобы она смогла узнать, для чего на самом деле живёт. Все люди по своей природе довольно независимые и сильные, но далеко не все могут это в себе по-настоящему ощутить. В этом и заключается главная мысль нашего сериала. Тот, кто принимает в себе свою независимость, получает от жизни всё самое лучшее. По сюжету мне нужно было стрелять из настоящего ружья, чего я никогда раньше не делала, поэтому была рада новому опыту. Желания импровизировать было много, но времени на это категорически не хватало. У нас сложился дружный актёрский ансамбль, благодаря чему мы много смеялись, шутили и подкалывали друг друга за кадром и в перерывах между дублями».

Съёмки картины прошли в Московской и Тульской областях.