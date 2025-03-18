Сериал «Король Талсы» официально продлен на третий сезон

Компания Paramount+ официально подтвердила начало съёмочного процесса третьего сезона «Короля Талсы» — сериала в жанре комедийной драмы, главную роль в котором играет Сильвестр Сталлоне.

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Исполнительный продюсер Дэйв Эриксон теперь станет единственным шоураннером. Кроме того, точно неизвестно, кто возьмёт на себя обязанности сценариста. Тем не менее, одно из самых успешных шоу Paramount+ должно получить удачное продолжение — эксперты ожидают релиз третьего сезона до конца года.

«Король Талсы» рассказывает о капо мафии Нью-Йорка, недавно вышедшем на свободу после 25 лет в тюрьме. Босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть.