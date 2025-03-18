Что известно о премьере фильма «Письмо в будущее» с Ольгой Арнтгольц

Премьера фильма «Письмо в будущее» состоится на телеканале Россия 29 марта 2025 года. Главные роли в мелодраме режиссера Романа Просвирнина исполнили Ольга Арнтгольц, Кирилл Гребенщиков, Виталий Щербина, Софья Николаева, Марина Вайнбранд, Тимофей Якомульский, Андрей Иванов, Елена Соколова и другие.

Супруги Мария (Арнтгольц) и Михаил (Якомульский) устраивают вечеринку, чтобы в кругу друзей объявить пол своего будущего долгожданного ребёнка. Но их счастью не суждено сбыться: в тот же день Михаил погибает в автокатастрофе, а Мария теряет ребёнка. После похорон вдова находит у свекрови письмо от некоего Антона, который утверждает, что Михаил – его отец. Мария отправляется в другой город, чтобы разыскать его. Антон вырос в детском доме, ему уже восемнадцать лет и… он очень похож на молодого Михаила. Парень связался с плохой компанией и становится соучастником погрома на стройке. Чтобы спасти его от тюрьмы, Мария обращается к владельцу строительной компании Олегу Фёдорову (Кирилл Гребенщиков).