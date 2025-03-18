Педро Паскаль сыграл в короткометражном фильме, снятом для рекламы AirPods

Чемпионат.com

Компания Apple выпустила короткометражный фильм Someday («Когда-нибудь»), продвигающий наушники AirPods 4. Акцент в ролике делается на систему шумоподавления, позволяющую избегать лишних звуков снаружи.

Педро Паскаль сыграл в короткометражном фильме для рекламы AirPods
© globallookpress.com

Главную роль сыграл известный актёр Педро Паскаль («Нарко», «Мандалорец», «Одни из нас»). Режиссёром выступил Спайк Джонс («Быть Джоном Малковичем», «Чудаки»).

Видео доступно на YouTube-канале Apple. Права на видео принадлежат Apple.

Сегодня, 18 марта, в Сети появился трейлер фильма «Материалистка», где Педро Паскаль сыграл одну из главных ролей. Романтическая комедия выйдет в российских кинотеатрах 19 июня 2025 года.