Лучшие роли Брюса Уиллиса

Увы, имя Брюса Уиллиса, известного на весь мир "крепкого орешка", все чаще фигурирует в заметках о состоянии его здоровья. Актер страдает афазией - расстройством памяти и мышления - и больше не снимается в кино. О завершении карьеры три года назад объявили родственники актера. Зато мы все хорошо помним его лучшие фильмы. "РГ" предлагает вспомнить, какой удачной была карьера Брюса Уиллиса в кино.

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За роль в этом фильме Уиллис получил "Эмми" и "Золотой глобус". Героиня Медди Хейс (Сибилл Шеперд) после банкротства закрывает свои проекты. Она узнает, что содержит детективное агентство. Встречает его руководителя Эдисона (Брюс Уиллис). Детективная составляющая, романтика и, конечно, участие в сериале Брюса Уиллиса - все это пошло на пользу успеха картины. Брюсу в этом сериале, вышедшем на экраны в 1985 году, всего 31. За эту роль Уиллису пришлось побороться - на тот момент он был еще малоизвестен. И продюсеры боялись ставить на него. А зря. Так рождалась слава…

Джон (Брюс Уиллис) - иронично-харизматичный коп из Нью-Йорка и Холли (Бонни Беделиа) - серьезная бизнесвумен из Лос-Анджелеса. Они женаты, но живут в разных городах. В канун Рождества Холл предлагает мужу воссоединиться и попытаться спасти отношения. Она работает в большой корпорации "Накатоми", которая закатывает феерическую вечеринку. В самый разгар веселья на огромный небоскреб нападают террористы и берут всех в заложники. Спасти их может только бравый полицейский Джон. Брюс Уиллис создал в картине один из самых ярких и канонических образов героя боевика. Почти эталон, а прозвище "крепкий орешек" стало нарицательным. И это несмотря на то, что продюсеры не верили в успех картины.

Самый кассовый фильм 1998 года. Главная картина в фильмографии Майкла Бэя с невероятно запоминающимся саундтреком в исполнении Стивена Тайлера.

Бригада буровиков-нефтяников отправляется в космос, чтобы взорвать астероид, который неумолимо летит к Земле. Уиллис играет начальника бригады, которому придется пожертвовать собой ради спасения всего человечества. Ради зрелищности в фильме пошли против научной правды. Да и она была не нужна картине, в которой одну из главных ролей исполнил красавчик Уиллис.

И снова блокбастер. На этот раз Люка Бессона. И тоже про далекое будущее. Таксист из XXIII века Корбен Даллас (Брюс Уиллис), погрязший в финансовых проблемах и проблемах с личной жизнью, и девушка-робот Лилу (Милла Йовович), буквально упавшая с небес на его машину, должны спасти Землю. Вместе им нужно найти четыре загадочных камня - элемента, благодаря которым апокалипсис будет отсрочен. На момент выхода картины она стала самым дорогим европейским фильмом, а в международном прокате долгое время оставалась самой кассовой. Конец 90-х - расцвет карьеры Уиллиса: касссовые фильмы с ним выходили один за другим.

"Шестое чувство"

Классический триллер на тот момент не слишком известного индийского режиссера Найта Шьямалана. Брюс Уиллис сыграл детского психолога Малкольма Кроу, которому готов поведать свои тайны вечно замкнутый восьмилетний Коул (Хейли Джоэл Осмен). На сеансе он рассказал, что общается с призраками давно умерших людей. Случай очень непростой. Но Кроу не берется за простые диагнозы. Режиссер раскидал по всему фильму подсказки, которые помогут понять замысел картины, которая больше, чем мистика. Это больше чем фильм, это ключ к нашим взрослым и детским психологическим травмам.