Четыре фильма, которые подверглись жесткой цензуре в СССР

Кино в Советском Союзе было одним из главных инструментов идеологического контроля. Чтобы соответствовать социалистическим нормам и не противоречить линии партии, многие фильмы подвергались строгой цензуре. «‎Рамблер» расскажет о кинолентах, которые были под особым надзором правительства.

1. «Солярис», 1972 год

Фильм Андрея Тарковского «Солярис», снятый по одноименному роману Станислава Лема, является одним из самых известных примеров жесткой цензуры в советском кинематографе. Этот научно-фантастическая картина рассказывает о космической станции, на которой ученые пытаются разобраться с загадочной планетой Солярис, имеющей способность материализовать психические переживания людей.

В Советском Союзе фильм был воспринят как аллегория на тему внутреннего мира человека и его психоанализа, что было рискованно в условиях социалистического контроля. Кроме того, «Солярис» затрагивал вопросы о морали, человеческих чувствах и духовных исканиях, что также могло быть расценено как угроза официальной идеологии. В итоге были вырезаны сцены, которые могли вызвать нежелательные ассоциации с реалиями жизни в СССР.

2. «Иваново детство», 1962 год

Это один из ранних шедевров Андрея Тарковского, в котором рассказывается история мальчика Ивана, пережившего ужасы ВОВ. В фильме показаны не только трагедия войны, но и глубокие философские размышления о человеческой судьбе и отношениях.

Однако цензура советской власти не могла смириться с таким откровенным изображением жестокости войны. В частности, была подвергнута цензуре сцена с участием немецкого офицера, в которой он был изображен с личными переживаниями. В СССР не приветствовали любую симпатию к врагу, даже если она была показана в контексте фильма, и эта сцена была вырезана.

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3. «Андрей Рублев», 1966 год

Также снятая Тарковским кинолента стала одной из самых противоречивых картин в истории СССР. Фильм о жизни знаменитого иконописца, созданный в историческом контексте Средневековой Руси, нарушал каноны советской идеологии своей открытой религиозностью и критическим взглядом на власть.

Цензоры не одобрили философские размышления режиссера о религии, искусстве и природе человеческой души. Особое внимание в фильме привлекли сцены, где изображены трагические моменты жизни людей, потерявших веру и терпящие мучения из-за жестокости исторической действительности. «Андрей Рублев» был заблокирован для проката в СССР на долгое время, и только спустя несколько лет, после значительных изменений, была выпущена его сокращенная версия.

4. «Цирк», 1936 год

Советская комедия, снятая Григорием Александровым, в которой рассказывается история Мэрион Диксон, американской цирковой звезде с внебрачным чернокожим сыном, которая, столкнувшись с шантажом, находит свою новую Родину в СССР. В «Цирке» затрагивалась чувствительная тема межрасовых отношений, что в условиях советской цензуры строго пресекалось.

Власти тщательно контролировали содержание, акцентируя внимание на положительных сторонах социалистического общества и идеалах любви, равенства и солидарности. Фильм был подвергнут цензуре, и авторы пьесы удалили свои имена из титров, не согласившись с новой трактовкой.

Цензура в СССР была неотъемлемой частью кинопроизводства. Фильмы, которые касались серьезных социальных, философских или политических вопросов, а также те, которые выражали несанкционированные взгляды, подвергались строгой проверке и часто изменялись под давлением власти.

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