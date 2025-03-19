Вышел первый тизер хоррора «Одно целое» с Дэйвом Франко

Кинокомпания «Вольга» опубликовала первый тизер фильма ужасов «Одно целое». Главные роли в ленте исполнили Элисон Бри («Горе-творец») и Дэйв Франко («Иллюзия обмана»).

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В ролике показали центральных героев истории в различных локациях.

Видео доступно на YouTube-канале «Вольгá». Права на видео принадлежат «Вольга».

Боди-хоррор расскажет историю супружеской пары, которая переезжает в загородный дом, чтобы освежить отношения, однако сталкивается там с опасным паранормальным явлением. Режиссёром и сценаристом картины выступил Майкл Шэнкс («Ловушка времени»).

Голливудский хоррор «Одно целое» выйдет в России 31 июля, на день раньше премьеры в США.