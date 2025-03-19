Звезда «Собирателя душ» сыграет в экранизации романа «Напоминание о нем»

Издание Deadline сообщило, что Майка Монро, известная по «Собирателю душ», исполнит главную роль в грядущей драме «Напоминание о нём». Производством проекта будет заниматься кинокомпания Universal Pictures.

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Лента будет основана на одноимённом романе Колин Гувер. История расскажет о Кенне Роуэн, которая возвращается в город после пятилетнего тюремного заключения в надежде воссоединиться со своей четырёхлетней дочерью. Несмотря на порыв Кенны, люди мешают ей попробовать вновь стать мамой.

Режиссёром фильма станет Ванесса Касуэлл. Премьера фильма назначена на 13 февраля 2026 года.

Гувер — автор многочисленных романов, в том числе «Всё заканчивается на нас», «Всё начинается на нас», «Лейла», «Кости сердца» и «Признание».