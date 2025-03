Первый аниме-фильм по «Алисе в Стране чудес» получил трейлер

В Сети появился трейлер фильма "Алиса в Стране чудес: Погружение в Страну чудес" (Fushigi no Kuni de Alice to: Dive in Wonderland) - первой полнометражной экранизации "Приключений Алисы в Стране чудес" Льюиса Кэрролла в формате аниме.

Известно, что картина не будет точной адаптацией сказки - главной героиней станет девушка по имени Рисэ Адзумино, которая, отчаявшись найти хорошую работу, внезапно получает загадочное приглашение, оставленное покойной бабушкой. Чудесным образом Рисэ оказывается в Стране чудес, где встречает девочку Алису - вместе они отправляются в путешествие по странному и прекрасному миру.

Режиссёр - Тосия Синохара ("Акватоп на белом песке", "Укрась прощальное утро цветами обещания"), сценарий написала Юко Какихара ("Дети на холме"), производством занимается студия P.A. WORKS ("Белый ящик").

Премьера в Японии назначена на 29 августа.

Ранее самое известное произведение Кэрролла уже было экранизировано в формате аниме, однако это был сериал (Fushigi no Kuni no Alice). Всего же существует более 40 киновариаций на тему "Алисы", снятых в самых разных жанрах.

Ранее вышел первый трейлер отечественного мюзикла "Алиса в Стране чудес" по аудиоспектаклю со стихами Владимира Высоцкого.