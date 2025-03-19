Вышел финальный трейлер фэнтези об Илье Муромце

Опубликованы финальные трейлер и постер отечественного семейного фэнтези "Соловей против Муромца" с Никитой Ефремовым и Владимиром Любимцевым, которое выйдет в российских кинотеатрах 22 мая.

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Сюжет такой: давным-давно Соловью-Разбойнику удалось хитростью победить Илью Муромца и переписать историю, присвоив себе все подвиги и славу богатыря. Соловей дожил до наших дней и хочет оживить Велеса. Лишь одна семья знает эту тайну. Профессору Киселеву удается найти Муромца на севере, во льдах подводной пещеры, где состоялся последний бой между богатырём и разбойником.

Теперь Илья возвращается в наш мир благодаря передовой разработке - стальному сердцу. Нашим современникам и Муромцу предстоит остановить Соловья, вернув честное имя герою. Сделать им это придётся в поединках гигантских воинов-роботов.

Сообщается, что работа над картиной подходит к концу.

Режиссер и сопродюсер - Карен Оганесян.