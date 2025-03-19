Netflix отчитался о просмотрах своих фильмов и сериалов

Онлайн-кинотеатр Netflix поделился данными о просмотрах своих фильмов и сериалов с 10 по 16 марта. Абсолютным лидером топа стал британский мини-сериал «Переходный возраст» (также известен как «Подросток») — он собрал 24,3 млн просмотров всего за 4 дня после выхода.

© Чемпионат.com

Проект обошёл в том числе «Электрический штат» — блокбастер Netflix с бюджетом в $ 320 млн от режиссёров «Мстителей» братьев Руссо. Проект собрал скромные для фильмов 25 млн просмотров.

«Переходный возраст» рассказывает про простую семью, жизнь которой переворачивается с ног на голову, когда 13-летнего Джейми Миллера арестовывают за убийство одноклассницы. Обвинения против сына заставляют родителей столкнуться с худшим кошмаром: чтобы докопаться до истины, в дело вступают адвокат, психологи и другие специалисты. Одна из главных особенностей проекта — съёмка одним кадром, когда камера непрерывно следуют за главными героями, а повествование не прерывается ни на секунду.