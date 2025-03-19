«Клинер» от режиссера «Казино "Рояль"» выходит онлайн

Триллер "Клинер" от Мартина Кэмпбелла ("Казино "Рояль") выйдет в онлайн-кинотеатре Okko 21 марта.

© Российская Газета

По сюжету группа радикальных экоактивистов берет в заложники 300 человек на лондонском небоскребе. В планах у команды - заставить руководство энергетической компании говорить правду. Однако среди радикалов есть безумец, который хочет уничтожить всех заложников. Бороться с преступниками предстоит простой мойщице окон, в прошлом служившей в спецназе.

Режиссер - Мартин Кэмпбелл. В фильме снялись Таз Скайлар ("One Piece. Большой Куш"), Клайв Оуэн ("Американская история преступлений"), Дейзи Ридли ("Тайна в ее глазах"), Ричард Хоуп ("Деревня проклятых"), Рэй Фирон ("Царица небесная"), Руфус Джонс ("Вонка"), Ли Бордман ("Флешбэк") и Аки Котабе ("Сын").