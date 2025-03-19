Появилось расписание выхода сериала «Опасная близость»

Расписание выхода сериала «Опасная близость»
Уже 20 марта состоится премьера сериала «Опасная близость». Шоу расскажет историю Анны — успешного пластического хирурга и руководителя клиники, счастливой в браке. Когда её муж попадает в аварию со своей любовницей, Анна осознаёт зыбкость своей реальности и выбирает разрушительный путь мести, который приведёт к непредсказуемым последствиям.
В первый сезон проекта войдёт восемь серий. Первые два эпизода появятся в день премьеры, а остальные серии будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Start. Финал состоится 1 мая.
Расписание выхода сериала «Опасная близость» от Start
- 1-я серия — 20 марта
- 2-я серия — 20 марта
- 3-я серия — 27 марта
- 4-я серия — 3 апреля
- 5-я серия — 10 апреля
- 6-я серия — 17 апреля
- 7-я серия — 24 апреля
- 8-я серия — 1 мая