Появилось расписание выхода сериала «Опасная близость»

Уже 20 марта состоится премьера сериала «Опасная близость». Шоу расскажет историю Анны — успешного пластического хирурга и руководителя клиники, счастливой в браке. Когда её муж попадает в аварию со своей любовницей, Анна осознаёт зыбкость своей реальности и выбирает разрушительный путь мести, который приведёт к непредсказуемым последствиям.

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В первый сезон проекта войдёт восемь серий. Первые два эпизода появятся в день премьеры, а остальные серии будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Start. Финал состоится 1 мая.

Расписание выхода сериала «Опасная близость» от Start