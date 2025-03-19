Эксперты рассказали, как стартовал ремейк «Белоснежки»

До выхода ремейка «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер остаётся пара дней. В связи с этим аналитики начали составлять прогнозы насчёт успеха ленты в прокате. Они ожидают, что за первые выходные фильм заработает всего $ 100 млн — это хуже результата «Русалочки» ($ 163 млн) и «Малефисенты» ($ 175 млн).

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Также, несмотря на многочисленные скандалы, кинокритики оценили ремейк крайне высоко, особенно выделив прекрасный визуальный стиль и музыкальные номера.

Ремейк «Белоснежки» расскажет современную историю знаменитой девушки и её друзей — семи гномов. Помимо звезды новых «Голодных игр», главную злодейку в ремейке сыграет Галь Гадот («Чудо-женщина»). За режиссуру ленты отвечает Марк Уэбб, известный по «500 дням лета» и «Одарённой».

Премьера ремейка в мировом прокате состоится уже 21 марта.