Фильм «Электрический штат» показал плохой результат на старте проката

14 марта состоялась премьера фильма «Электрический штат» — это новая картина от режиссёров «Мстителей» Энтони и Джо Руссо. Лента дебютировала в стриминговом сервисе Netflix с 25,2 млн просмотров, что хуже результата «Атласа», «Серого человека» и «Девы и дракона».

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Отмечается, что теперь у «Электрического штата» практически нет шансов попасть в десятку самых просматриваемых фильмов в Netflix. Также сообщается, что бюджет картины составил $ 320 млн.

Сюжет разворачивается в альтернативном 1994 году, когда ожесточённая война людей и искусственного интеллекта закончилась ничьей. Население пытается восстановиться после масштабных потерь, а роботы отправились в зону отчуждения.