Опубликован трейлер комедии «сНежный человек»

Вышел дебютный трейлер семейной комедии «сНежный человек» с Владимиром Стекловым («Криминальный квартет»). В ролике показали завязку сюжета и ряд забавных эпизодов.

© Чемпионат.com

Видео доступно в VK-паблике «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат кинокомпании «Каро Премьер».

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/21cbd25c06af62c308c1ff599ede2990"/>

Лента расскажет о Мироне – обычном школьнике, которому непросто находить общий язык со своими сверстниками. И к тому же у него не всё спокойно дома: родители Мирона постоянно выясняют отношения, уделяя сыну мало внимания. Мальчик чувствует себя очень одиноким. Всё меняется, когда он приезжает к дедушке, который живёт в горах и случайно видит в сарае самого настоящего снежного человека по имени Еня.

Также в актёрский состав вошли Степан Девонин, Катерина Шпица, Сергей Стайкин, Игорь Грабузов, Борис Лобанов и другие. Кресло режиссёра занял Олег Асадулин («Честный развод 2», «Зелёная карета»).

Премьера комедии в кинотеатрах России состоится 29 мая.