Сценарист сериала «Трасса» рассказал о новой истории второго сезона

Съемки второго сезона сериала «Трасса» могут начаться в конце 2025 - в начале 2026 года, заявил НСН сценарист проекта Олег Маловичко.

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Второй сезон сериала «Трасса» может быть представлен осенью 2026 года, при этом зритель увидит не продолжение сюжета, а новую историю, заявил в беседе с НСН сценарист проекта Олег Маловичко.

Ранее из нового эпизода видеоподкаста «Художественный смысл», представленного на Okko, стало известно, что создатели сериала «Трасса» начали работу над вторым сезоном. При этом кинокритики, опрошенные порталом «Кино-Театр.Ру», признали детективный триллер режиссера Душана Глигорова лучшим проектом 2024 года. Маловичко отметил, что пока неясно, кто теперь займет режиссерское кресло.

«Мы сейчас на этапе предподготовки. В настоящее время готов синопсис, мы знаем, о чем будет эта история и где она будет развиваться. Сценарий пока не написан. Сложно сказать, сколько времени займет работа над ним. Если оценивать этот проект по типовой загрузке, полагаю, написание сценария может занять около полугода. Соответственно можем предполагать, что съемки возможны в конце 2025 - в начале 2026 года. Сам сериал будет готов не раньше осени 2026 года. Информации о том, кто займет режиссерское кресло, пока нет, мы будем стараться привлечь Душана Глигорова, но все будет зависеть от его желания и графика», - рассказал он.

Как добавил собеседник НСН, второй сезон сериала представит зрителю совершенно новую историю.

«Не будет персонажей из первого сезона, это антология, сюжет будет совершенно независимым от первой части. Истории будут объединены темами, ощущением, атмосферой, но общего сюжета, общего героя там нет. Не знаю, как объяснить успех этого проекта, либо неуспехи и успехи других. Каждый раз это темная лошадка, не могу понять, почему именно этот проект вызвал такой резонанс, а некоторые другие, ни лучше, ни хуже, примерно такого же качества его не вызывают. Это для меня магия и загадка», - заявил Маловичко.

В центре сюжета первого сезона проекта «Трасса» история судьи из Санкт-Петербурга Светланы Незнамовой, которая ищет пропавшую приемную дочь Киру. Одновременно с этим в небольшом городке на юге России тихая тринадцатилетняя девочка убивает своих спящих родителей. Резонансное дело поручают следователю Эльвире Бараевой, которая по ходу расследования знакомится с Незнамовой.

Проект был номинирован на премию «Ника», как лучший сериал. Конкуренцию ему составят «Преступление и наказание», «Первый номер», «Дети перемен», «Плевако» и «Столыпин». Церемония вручения премии состоится 24 марта, напоминает «Радиоточка НСН».