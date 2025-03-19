Появились концепт-арты второго сезона сериала «Кибердеревня»

Стали известны детали второго сезона сай-фай комедии "Кибердеревня".

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Повествование ведется спустя год с событий первого сезона сериала: голограмма Галя, вселившись в тело Барагозина, обрела необыкновенную силу, а Николай попал в космическую тюрьму. Герои возвращаются на Цереру. Однако она предстает в новом виде. На первых концепт-артах видно, что планету разделяет значительный разлом, а в небе появляется дирижабль.

Режиссер сериала - Сергей Васильев. К своим ролям в проекте вернулись Сергей Чихачёв ("Нейробатя"), Григорий Скряпкин ("Хоттабыч"), Елена Махова ("Фишер"), Артём Семакин ("Нулевой пациент"), Ольга Жевакина ("О чём она молчит"), Влада Лукина ("Наследники. Дар крови"), Маргарита Силаева ("Опасная близость"). Сергей Бурунов ("Бременские музыканты") озвучит Робогозина.

Сериал "Кибердеревня" основан на вселенной YouTube-проекта birchpunk. Первый сезон вышел на "Кинопоиске" в 2023 году.

В нем фермер Николай спокойно живет и ведет свое хозяйство в кибердеревне, пока на планету не прилетает глава корпорации - Барагозин. Который хочет построить на месте деревни завод. Фермер Николай отправляется в опасное путешествие до Земли, чтобы договориться с Барагозиным и спасти свой дом.

В конце 2023 года "Кинопоиск" представил специальный эпизод "Кибердеревня. Новый год". В 2024 году в онлайн-кинотеатре состоялась премьера спецэпизода "Кибертакси". В нем рассказывается о водителе такси Рустаме, который отправляется на другую планету ради своей мечты и возлюбленной.

Второй сезон комедии "Кибердеревня" появится в 2025 году.