Что известно о фильме «Мстители: Судный день» с Робертом Дауни-младшим

В 2026 году в прокат выйдет новый фильм киновселенной Marvel «Мстители: Судный день». Главной новостью для поклонников стало возвращение во франшизу Роберта Дауни-младшего: раньше актер играл Железного человека, который лишился жизни, чтобы остановить Таноса. Теперь же ему досталась роль злодея, который угрожает остальным героям и миру в целом. «Лента.ру» рассказывает, что известно о фильме «Мстители: Судный день»: дата выхода, актерский состав, ожидания зрителей.

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«Мстители: Судный день»: главное о фильме

Оригинальное название: Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday Страна: США

США Жанр: фантастика, боевик, приключения

фантастика, боевик, приключения Режиссеры : Джо и Энтони Руссо

: Джо и Энтони Руссо Продюсер: Кевин Файги, Луис Д’Эспозито

Кевин Файги, Луис Д’Эспозито Сценарий: Стивен МакФили, Джек Керби, Стэн Ли

Стивен МакФили, Джек Керби, Стэн Ли Дата премьеры: 2026 год

2026 год В ролях: Ванесса Кирби, Энтони Маки, Педро Паскаль, Роберт Дауни-младший и другие

Дата выхода

На официальном сайте Marvel указано, что новый фильм супергеройской киновселенной выйдет в мировой прокат 1 мая 2026 года. Премьера фильма «Мстители: Судный день» запланирована на 1 мая 2026 года.

Пока неизвестно, состоится ли релиз картины в России. После ухода Disney, Warner Bros. и других крупных игроков киноиндустрии с российского рынка в кинотеатрах страны прекратили официальный показ западных блокбастеров. Однако увидеть новинки все же можно — в рамках так называемого «серого» проката. Вероятно, новую часть «Мстителей» будут показывать в России именно так.

Сюжет

Изначально пятая часть «Мстителей» должна была выйти в прокат под другим названием — «Мстители: Династия Канга» (The Kang Dynasty). Его анонсировали в 2022 году во время Comic-Con как часть шестой фазы кинематографической вселенной Marvel. В то же время стало известно о разработке еще одной картины про команду супергероев — «Мстители: Секретные войны» (2027).

Планировалось, что «Династия Канга» расскажет о противостоянии супергероев и Канга Завоевателя — злодея, который порабощает миры благодаря способности путешествовать по мультивселенной в пространстве и времени. По словам сценариста Джеффа Лавнесса, антагонист стал бы для Мстителей «врагом первой величины».

Роль Канга Завоевателя должен был исполнить Джонатан Мэйджорс. К появлению нового антагониста зрителей готовили постепенно: персонаж успел ненадолго появиться в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и в сериале «Локи».

Однако еще до начала съемок актера уволили после того, как бывшая девушка обвинила его в домогательствах и побоях, а суд признал Мэйджорса виновным в части обвинений.

В результате Marvel пришлось быстро менять концепцию предстоящего фильма о Мстителях. Название заменили на «Мстители: Судный день», что в оригинале звучит как Avengers: Doomsday и является игрой слов, так как отсылает к новому суперзлодею — Доктору Думу (Doctor Doom). Он считается одним из главных антагонистов вселенной, который впервые появился в комиксах Marvel еще в 1962 году. Роль Доктора Дума исполнит Роберт Дауни-младший.

Деталей сюжета пока нет: известно лишь, что события будут разворачиваться не в каком-то конкретном мире, а в мультивселенной.

Производство

Над созданием пятых «Мстителей» работают братья Джо и Энтони Руссо — режиссеры, которые подарили фанатам киновселенной четыре самых кассовых фильма в истории Marvel:

«Первый мститель: Другая война» (2014) — 714,4 миллиона долларов в прокате при бюджете на производство 170 миллионов.

«Первый мститель: Противостояние» (2016) — 1,15 миллиарда долларов в прокате при бюджете фильма 250 миллионов.

«Мстители: Война бесконечности» (2018) — 2,05 миллиарда долларов в прокате,бюджет фильма составил 321 миллион.

«Мстители: Финал» (2019) — 2,79 миллиарда долларов в прокате при затратах 356 миллионов. Занимает второе место в топе самых кассовых фильмов за всю историю по данным на октябрь 2024 года.

Съемки ленты «Мстители: Судный день» уже начались. По словам братьев Руссо, сейчас идет работа сразу над двумя фильмами о Мстителях — «Судным днем» и «Секретными войнами».

«Все происходит в Лондоне, мы снимаем фильмы практически подряд. Работы много: мы можем преуспеть, а возможно, и нет, посмотрим», — сказал Джо Руссо.

Актеры и роли

Джо Руссо заявлял, что в новом фильме «может появиться любой персонаж из вселенной Marvel». По данным источников, вернуться к своим ролям могут более 60 артистов. Фильм обещает быть масштабным и собрать вместе как старых, так и новых супергероев.

Точно известно, что в киновселенной вновь появится Роберт Дауни-младший, который до этого играл роль Железного человека. Его персонаж пожертвовал собой, чтобы остановить Таноса, и создатели не планируют воскрешать героя: более того, его место уже занято.

Роль «нового Тони Старка» досталась Доминик Торн. Она сыграет 15-летнюю Рири Уильямс, которая создала собственный костюм и стала супергероиней Железное сердце.

Также продюсер Кевин Файги подтвердил, что в «Судном дне» появятся главные герои фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги», который выйдет летом 2025 года. Роли четырех супергероев из альтернативной вселенной исполнят:

Педро Паскаль («Мандалорец», «Одни из нас») — Рид Ричардс / Мистер Фантастик;

Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия», «Корона») — Сьюзан (Сью) Шторм / Женщина-невидимка;

Джозеф Куинн («Игра престолов», «Очень странные дела») — Джонни Шторм / Человек-факел;

Эбон Мосс-Бакрак («Дом у озера», «Улыбка Моны Лизы») — Бен Гримм / Существо.

Кроме того, в фильме должен появиться Крис Эванс. Однако пока нет информации о том, кого именно он сыграет. Ранее актер исполнял роль Стива Роджерса / Капитана Америки, но вселенная попрощалась с этим героем — по сюжету он отправился в прошлое и остался там с возлюбленной, а место Капитана в современности занял Сэмюэл Уилсон (Энтони Маки).

Кто может появиться в фильме «Мстители: Судный день»

Марк Руффало («Мстители», «Железный человек 3») — Халк / Брюс Беннер;

Крис Хемсворт («Тор: Рагнарек», «Мстители: Война бесконечности») — Тор;

Бенедикт Камбербэтч («Мстители: Финал», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия») — Стефан Стрэндж / Доктор Стрэндж;

Том Хиддлстон («Тор 2: Царство тьмы», «Локи») — Локи;

Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой», «Мстители: Война Бесконечности») — Питер Паркер/Человек-паук;

Карен Гиллан («Стражи Галактики», «Мстители: Война бесконечности») — Небула;

Энтони Маки («Капитан Америка: Новый мир», «Мстители: Война бесконечности) — Сэм Уилсон. Раньше был Соколом, но после возвращения Стива Роджерса в прошлое стал новым Капитаном Америкой;

Пол Радд («Мстители: Финал», «Человек-муравей и Оса: Квантомания») — Скотт Лэнг / Человек-муравей;

Джереми Реннер («Соколиный глаз», «Мстители: война бесконечности») — Клинт Бартон / Соколиный глаз.

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