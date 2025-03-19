Лучшие серии сериала «Шеф»

В феврале 2025 года на телеканале НТВ стартовал седьмой сезон детективного сериала «Шеф» с подзаголовком «Призраки прошлого». Новые серии продолжили историю генерала полиции Виктора Расторгуева, который наводит порядок на улицах Санкт-Петербурга. Это один из самых детектива «Шеф» и публикует топ-20 лучших серий с самым высоким рейтингом.

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О чем сериал

«Шеф» — это детективный процедурал о жизни прямолинейного полицейского. Суровый Виктор Расторгуев (Андрей Чубченко) ловит опасных преступников вместе с коллегами.

В начале сериала идущего на повышение полковника Расторгуева переводят из Москвы в Санкт-Петербург — виной всему скандальный эпизод с его участием. Виктор занимает должность начальника ОВД и быстро начинает наводить свои порядки на новом месте. Методы работы Шефа можно назвать спорными — его бескомпромиссность и жесткость не нравятся не только бандитам, но и некоторым коллегам Расторгуева.

За семь сезонов главный герой успел дослужиться до звания генерал-майора полиции, оказаться в центре бандитских разборок, попасть в тюрьму, несколько раз «навсегда» покинуть службу, найти и потерять любовь. Коллеги Расторгуева отдавали свои жизни во имя справедливости, а начальники оказывались мошенниками и предателями.

Единственная константа всего шоу — непреклонный и вечно серьезный Шеф

В центре сюжета часто оказываются запутанные преступления, а также масштабные бандитские разборки. Главный антагонист сериала — криминальный авторитет Максим Тихомиров (Кирилл Полухин). В начале первого сезона он вышел из тюрьмы и начал свой путь к вершине преступного мира Санкт-Петербурга. Расторгуева и Тихомирова связывают противоречивые отношения — за семь сезонов герои, находящиеся по разные стороны баррикад, неоднократно помогали друг другу.

«Выстрел» (1-й сезон, 1-я серия)

Сезон: «Шеф»

Когда вышла: 2012 год

Режиссеры: Анатолий Артамонов и Олег Ларин Рейтинг MyShows: 4.25

О чем серия: первое знакомство с Шефом

Виктор Расторгуев — полковник милиции и уважаемый человек. Он готовится занять новую должность в московском МВД, но все идет не по плану.

Однажды вечером Расторгуев возвращается домой и видит, как трое парней атакуют беззащитную девушку. Чтобы спасти незнакомку, полковник вступает в драку с наглецами. Разборки полицейского и хулиганов попадают на камеру. На видео видно, как Расторгуев расправляется с парнями и ранит одного из них, а вот пострадавшей в кадре нет.

Видеозапись быстро провоцирует настоящий скандал, и Виктора просят как можно быстрее покинуть правоохранительные органы. Единственный способ сохранить должность и восстановить справедливость — отыскать девушку, на защиту которой встал Расторгуев.

Сезон: «Шеф»

Когда вышла: 2012 год

Режиссеры: Анатолий Артамонов и Олег Ларин

Рейтинг MyShows: 4.25

О чем серия: Расторгуев не хочет выполнять просьбу влиятельного журналиста

Неизвестные нападают на ювелирный салон в самом центре Санкт-Петербурга. Ограбление идет не по плану, и бандиты берут в заложники трех сотрудников магазина. Шеф прибывает на место событий прямо с похорон Петра Маслова (Андрей Кузнецов) — своего давнего товарища, который руководил отделением полиции до назначения Виктора.

План Расторгуева работает — бандиты обезврежены, а заложники спасены. Героического полковника приглашают стать гостем телепередачи «Без маски». Практически сразу после эфира ведущий программы обращается к Виктору с нестандартной и не очень законной просьбой.

Сезон: «Шеф»

Когда вышла: 2012 год

Режиссеры: Анатолий Артамонов и Олег Ларин

Рейтинг MyShows: 4.14

О чем серия: первое появление Максима Тихомирова — одного из ключевых протагонистов всего шоу

На свободу выходит влиятельный криминальный авторитет Максим Тихомиров. Он возвращается в родной Петербург и пытается вновь взять под контроль местный преступный мир. Только вот за время, которое Тихомиров провел в тюрьме, в городе появились новые лидеры.

Макс встречается с Борисом Хвостовым (Олег Алмазов) — человеком, которому теперь принадлежит его бывший клуб. Однако Хвостов не намерен отдавать свой бизнес прежнему хозяину.

Чтобы расправиться с надоедливым Тихомировым, он обращается за помощью к бывшему полицейскому. В итоге в разборки криминальных авторитетов втягиваются патрульные из ОВД, которым руководит Виктор Расторгуев.

«Передел» (1-й сезон, 9-я серия)

Сезон: «Шеф»

Когда вышла: 2012 год

Режиссеры: Анатолий Артамонов и Олег Ларин

Рейтинг MyShows: 4.03

О чем серия: в Петербурге начинается передел власти, а Расторгуев сталкивается с проблемами в семье

Бывший криминальный босс города Евгений Быков (Алексей Фокин) ушел из жизни, и петербургские бандиты начинают передел зон влияния. Подчиненные полковника Расторгуева следят за противостоянием двух группировок.

Макса Тихомирова навещает влиятельный человек, работающий на губернатора. Он предлагает Тихомирову собрать собственную банду и вновь взять район в свои руки. Это предложение кажется Максу интригующим — только вот его условия понравятся далеко не всем.

Полковник Расторгуев пытается помочь своему сыну Паше адаптироваться в новой школе. Мальчик снова подрался: на этот раз он защищал одноклассницу от хулиганов. Вскоре становится понятно, что спасенная девочка Ира (Елизавета Карнаух) — родная дочь одного очень серьезного человека.

«Клоун» (1-й сезон, 19-я серия)

Сезон: «Шеф»

Когда вышла: 2012 год

Режиссеры: Анатолий Артамонов и Олег Ларин

Рейтинг MyShows: 4.2

О чем серия: полковник Расторгуев ловит опасного преступника в костюме клоуна

В Петербурге снова неспокойно. Известный адвокат и его семья — жена и восьмилетний сын — стали жертвами загадочного киллера, одетого в костюм клоуна.

Кажется, Расторгуев уже сталкивался с этим преступником — три года назад Клоун тяжело ранил его друга.

Теперь Виктор готов на все, чтобы остановить хитроумного киллера. Чтобы справиться с Клоуном, он разрабатывает довольно изобретательный план: пускает слух о том, что следующей жертвой киллера должен стать криминальный босс Максим Тихомиров.

«УДО» (2-й сезон, 1-я серия)

Сезон: «Шеф-2»

Когда вышла: 2013 год

Режиссер: Олег Ларин

Рейтинг MyShows: 4.25

О чем серия: Расторгуев привыкает к тюремной жизни

Полковник Виктор Расторгуев отбывает тюремное заключение где-то под Нижним Тагилом.

Друзья и коллеги Шефа лишились своих должностей: Андрей Ровинский (Ян Цапник) теперь служит на железной дороге, Михаил Каплевич (Эльдар Лебедев) работает таксистом, а Константин Локтев (Дмитрий Сутырин) и вовсе продает пылесосы в небольшой фирме.

Тюремные будни Виктора сложно назвать спокойными. На зоне на него открывает охоту уголовник Сержант, попавший за решетку из-за Шефа. На защиту Расторгуева встает бывший полицейский и нынешний тюремный авторитет Валерий Карпатов (Сергей Апрельский) — когда-то давно Виктор спас ему жизнь.

«Угроза» (2-й сезон, 5-я серия)

Сезон: «Шеф-2»

Когда вышла: 2013 год

Режиссер: Олег Ларин

Рейтинг MyShows: 4.17

О чем серия: Расторгуев пытается запутать Холодилова, который начинает что-то подозревать

Вышедший на свободу Виктор Расторгуев уже некоторое время работает в тайной империи генерала Дмитрия Холодилова (Сергей Кошонин) — начальника петербургской полиции и одного из самых влиятельных людей города. Виктор руководит службой безопасности банка «Нева Холд-Инвест» и параллельно пытается отыскать компромат на своего босса.

Внезапно Холодилов узнает, что один из его сотрудников — засланный агент, работающий на УСБ. Генерал уверен, что за ним шпионит именно Расторгуев. Чтобы отвести от Виктора все подозрения, его друг и начальник Константин Лыков (Игорь Павлов) разрабатывает хитроумную схему.

Сезон: «Шеф-2»

Когда вышла: 2013 год

Режиссер: Олег Ларин

Рейтинг MyShows: 4.25

О чем серия: Расторгуев официально возвращается на службу и берется за новое дело

Операция по внедрению Расторгуева завершилась успехом: преступления Холодилова раскрылись, а сам генерал ушел из жизни. Новым начальником ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области стал генерал Максим Ряжский (Владислав Резник).

Новоиспеченный начальник предлагает Расторгуеву стать начальником отдела по борьбе с организованной преступностью. Виктор с радостью вступает в новую должность и возвращает на работу своих друзей и коллег — Ровинского, Каплевича и Локтева.

Старая команда снова в сборе. Теперь полицейским под руководством Шефа предстоит расследовать дело о гибели владельца одного крупного торгового центра.

«Проигрыш» (2-й сезон, 20-я серия)

Сезон: «Шеф-2»

Когда вышла: 2013 год

Режиссер: Олег Ларин

Рейтинг MyShows: 4.25

О чем серия: Расторгуев пытается раскрыть дело о нападении на Ровинского и его жену

Андрей Ровинский и его жена стали жертвами жестокого нападения. Ровинскому чудом удалось уцелеть, а вот его супруге повезло куда меньше. Друзья и коллеги Андрея собираются на похоронах его жены, пока сам полицейский сражается за свою жизнь в реанимации.

Шокированный Расторгуев отказывается верить в официальную версию произошедшего. Ну не могли Андрей и его жена по нелепой случайности стать жертвами какого-то наркомана. Шеф навещает своего подчиненного в больнице и пытается отыскать хоть какие-то зацепки. Если найти дополнительные улики не получится, то расследование закроют, а правда о нападении так и не увидит свет.

Сезон: «Шеф-2»

Когда вышла: 2013 год

Режиссер: Олег Ларин

Рейтинг MyShows: 4.35

О чем серия: Расторгуев узнает правду о своем друге генерале Лыкове

Расторгуева объявляют в розыск. Узнавший об этом Максим Тихомиров возвращается в Санкт-Петербург. Оказывается, что схема по передаче криминального бизнеса бывшим полицейским разработана в Москве. Генерал Ряжский — не более чем исполнитель, а за всеми махинациями стоят важные люди из столицы.

В Петербург приезжает начальник московского УСБ генерал Лыков. Он собирается лично поговорить со своим другом Виктором, чтобы разрешить все недопонимания. Только вот Расторгуев уже понял, что Лыков имеет прямое отношение к преступной схеме.

Помощник министра МВД сообщает Расторгуеву, что за Лыковым и Ряжским уже давно ведется наблюдение. Чтобы раскрыть правду об их преступлениях, Шефу придется принять участие в очередной рискованной операции.

Сезон: «Шеф. Новая жизнь»

Когда вышла: 2015 год

Режиссер: Олег Ларин

Рейтинг MyShows: 4.11

О чем серия: Расторгуев вместе с семьей начинает новую жизнь

Виктор, его жена Даша (Анна Табанина) и дочь от первого брака Полина (Василина Федорова) переезжают в провинциальный Томилинск.

Семья Расторгуева проходит по программе защиты свидетелей — теперь они будут жить в небольшом городке и постараются не привлекать к себе лишнего внимания. Виктор примеряет на себя новую роль — теперь он обычный таксист по фамилии Иванов, который отсидел срок за нанесение тяжких телесных повреждений.

«Преступления и наказания» (3-й сезон, 5-я серия)

Сезон: «Шеф. Новая жизнь»

Когда вышла: 2015 год

Режиссер: Олег Ларин

Рейтинг MyShows: 4.25

О чем серия: Расторгуев помогает участковому разобраться с нарушителями

В Томилинске пьяные патрульные сбивает двух пешеходов и пытаются скрыться с места преступления. Полицейские используют свое влияние, чтобы замести следы ДТП. Местный участковый, старший лейтенант Юрий Васьков (Александр Рыбаков), пытается довести расследование до конца и наказать виновных.

У Виктора Расторгуева свои методы борьбы с преступниками. Чтобы наказать наглых патрульных, Шеф решает столкнуть их с охранниками местного криминального авторитета по кличке Малыш (Юрий Сысоев).

«Задержание» (3-й сезон, 9-я серия)

Сезон: «Шеф. Новая жизнь»

Когда вышла: 2015 год

Режиссер: Олег Ларин

Рейтинг MyShows: 4.4

О чем серия: в Томилинск приезжает давний знакомый Расторгуева

В Томилинске происходит очередное преступление. Курьер, который перевозил крупную сумму денег, подвергся нападению — бездыханного мужчину нашли рядом с автотрассой. Внимание следствия привлекает ножевое ранение на теле курьера: похожая рана фигурировала и в двух других преступлениях.

Чтобы разобраться в случившемся, в Томилинск приезжает московский следователь — бывший сослуживец Расторгуева, который успел дослужиться до полковника. Виктор предлагает коллеге вместе задержать главного помощника Малыша. Однако полковник не планирует увозить подозреваемого в столицу — им движет не чувство справедливости, а собственная давняя обида.

Сезон: «Шеф. Новая жизнь»

Когда вышла: 2015 год

Режиссер: Олег Ларин

Рейтинг MyShows: 4.33

О чем серия: Даша сталкивается с последствиями сделки с Малышом

Какое-то время назад жена Расторгуева Даша поняла, что больше не может сидеть без дела, стала владелицей томилинского отеля и занялась бизнесом. Только вот женщина не учла, что ее новый отель долгое время принадлежал Малышу, и криминальный босс продал его по дешевке не просто так.

На глазах у Даши Малыш лишает жизни сразу двоих человек. Он решает использовать Дашину машину, чтобы вывезти тела — автомобиль жены Расторгуева точно не остановит полиция. Женщина с ужасом понимает, что попалась на уловки Малыша и теперь вынуждена подчиняться криминальному авторитету.

«Девять дней» (3-й сезон, 27-я серия)

Сезон: «Шеф. Новая жизнь»

Когда вышла: 2015 год

Режиссер: Олег Ларин

Рейтинг MyShows: 4.33

О чем серия: Расторгуев пытается предотвратить покушение на Тихомирова

Ира, родная дочь Максима Тихомирова, погибла от рук загадочного киллера. Однако Тихомиров почему-то не хочет сообщать полиции приметы подозреваемого и утверждает, что почти ничего не разглядел в темноте. Расторгуев быстро догадывается, что Максим не хочет сотрудничать со следствием, чтобы лично поквитаться с киллером.

Когда Локтеву почти удается раскрыть личность подозреваемого, Шеф запрещает тому доводить версию до конца. Виктор понимает, что Ира не была конечной целью нападения, и сейчас под угрозой находится сам Тихомиров.

«Борьба с ветряными мельницами» (4-й сезон, 3-я серия)

Сезон: «Шеф. Игра на повышение»

Когда вышла: 2017 год

Режиссеры: Олег Ларин и Арменак Низикян

Рейтинг MyShows: 4.1

О чем серия: Расторгуев тяжело переживает уход одного из своих сотрудников

Виктор Расторгуев становится главой ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и начинает заниматься кадровыми перестановками. Для начала он назначает своего давнего товарища Павла Баженова (Сергей Бледных) на должность начальника УСБ. Позже Расторгуев решает выгнать одного из личных телохранителей — тот ведет себя грубо по отношению к простым гражданам.

Новый коллега Расторгуева Андрей Некрасов (Кирилл Рубцов) расследует очередное дело и внезапно выходит на след крупной банды грабителей. Из-за халатности районных оперативников, задержание преступников идет не по плану.

В итоге члены банды берут в заложники группу студентов. Вызволить студентов пытаются члены СОБР — в числе спецназовцев и бывший телохранитель Расторгуева.

«Вербовка» (4-й сезон, 6-я серия)

Сезон: «Шеф. Игра на повышение»

Когда вышла: 2017 год

Режиссеры: Олег Ларин и Арменак Низикян

Рейтинг MyShows: 4.14

О чем серия: Расторгуев вместе с друзьями пытается справиться с шантажистом-Лыковым

Локтев и Некрасов уже давно подозревают, что с Шефом что-то не так. Друзья навещают генерала и просят его рассказать им правду. Виктор признается: уже какое-то время он действует не по своей воле и выполняет поручения своего бывшего товарища и сослуживца Лыкова.

Локтев, Некрасов и Расторгуев разрабатывают план, который поможет справиться с шантажистом. В схеме участвует доверенное лицо Лыкова — адвокат Павлов (Геннадий Смирнов), который передает своим подзащитным запрещенные вещества.

«Прощай, мент» (4-й сезон, 19-я серия)

Сезон: «Шеф. Игра на повышение»

Когда вышла: 2017 год

Режиссеры: Олег Ларин и Арменак Низикян

Рейтинг MyShows: 4.18

О чем серия: Расторгуев узнает о планах Мыльникова и предлагает Тихомирову защиту

Депутат Юрий Мыльников (Вадим Романов), который мечтает занять губернаторское кресло, решает поставить точку в противостоянии Тихомирова и Тараса (Анатолий Кондюбов). Он просит московского бандита расправиться с одним из петербургских криминальных боссов. К тому же нераскрытое преступление, совершенное прямо в центре Петербурга, явно подпортит репутацию Расторгуева.

Слухи о покушении доходят до Шефа, и тот решает предупредить Макса. Полицейский предлагает криминальному авторитету сделку — Тихомиров сообщает всю информацию о своей группировке, после чего попадает под программу защиты свидетелей.

Сезон: «Шеф. Возвращение»

Когда вышла: 2021 год

Режиссер: Михаил Вассербаум

Рейтинг MyShows: 4.04

О чем серия: отошедший от дел Расторгуев вновь возвращается в игру

После событий четвертого сезона прошло несколько лет. Виктор Расторгуев ушел из полиции и теперь ведет спокойную и уединенную жизнь. Он работает начальником управления банка, владеет просторной служебной квартирой и хорошим автомобилем.

Когда Костя Локтев выходит на свободу, Расторгуев предлагает своему давнему товарищу стать его заместителем.

Однако планам Локтева и Расторгуева не суждено сбыться. Кто-то лишает жизни двух высокопоставленных полицейских и бандита по кличке Кольщик (Андрей Лаврентьев), а позже похищает внучку владельца банка, и Шеф вновь берется за дело.

«Мера пресечения» (6-й сезон, 2-я серия)

Сезон: «Шеф. Мужская работа»

Когда вышла: 2024 год

Режиссеры: Александр Черняев и Арменак Назикян

Рейтинг MyShows: 4.4

О чем серия: Максим Тихомиров безуспешно пытается покинуть Россию

Максим Тихомиров, который не так давно вернулся в Россию, решает навсегда покинуть родину. Обстоятельства не позволяют Максу воплотить свой план — бандит вновь приезжает в Санкт-Петербург и принимает на себя роль криминального главы города.

В это же время новая возлюбленная Шефа, преступница по имени Оксана (Анна Миклош), готовится рассказать правду о том, где спрятала бриллианты из общака.