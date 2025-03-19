Лучшие серии сериала «Шеф»: топ-20 самых эпичных эпизодов

Lenta.ru

В феврале 2025 года на телеканале НТВ стартовал седьмой сезон детективного сериала «Шеф» с подзаголовком «Призраки прошлого». Новые серии продолжили историю генерала полиции Виктора Расторгуева, который наводит порядок на улицах Санкт-Петербурга. Это один из самых детектива «Шеф» и публикует топ-20 лучших серий с самым высоким рейтингом.

Лучшие серии сериала «Шеф»
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О чем сериал

«Шеф» — это детективный процедурал о жизни прямолинейного полицейского. Суровый Виктор Расторгуев (Андрей Чубченко) ловит опасных преступников вместе с коллегами.

В начале сериала идущего на повышение полковника Расторгуева переводят из Москвы в Санкт-Петербург — виной всему скандальный эпизод с его участием. Виктор занимает должность начальника ОВД и быстро начинает наводить свои порядки на новом месте. Методы работы Шефа можно назвать спорными — его бескомпромиссность и жесткость не нравятся не только бандитам, но и некоторым коллегам Расторгуева.

За семь сезонов главный герой успел дослужиться до звания генерал-майора полиции, оказаться в центре бандитских разборок, попасть в тюрьму, несколько раз «навсегда» покинуть службу, найти и потерять любовь. Коллеги Расторгуева отдавали свои жизни во имя справедливости, а начальники оказывались мошенниками и предателями.

Единственная константа всего шоу — непреклонный и вечно серьезный Шеф

В центре сюжета часто оказываются запутанные преступления, а также масштабные бандитские разборки. Главный антагонист сериала — криминальный авторитет Максим Тихомиров (Кирилл Полухин). В начале первого сезона он вышел из тюрьмы и начал свой путь к вершине преступного мира Санкт-Петербурга. Расторгуева и Тихомирова связывают противоречивые отношения — за семь сезонов герои, находящиеся по разные стороны баррикад, неоднократно помогали друг другу.

«Выстрел» (1-й сезон, 1-я серия)

Виктор Расторгуев — полковник милиции и уважаемый человек. Он готовится занять новую должность в московском МВД, но все идет не по плану.

Однажды вечером Расторгуев возвращается домой и видит, как трое парней атакуют беззащитную девушку. Чтобы спасти незнакомку, полковник вступает в драку с наглецами. Разборки полицейского и хулиганов попадают на камеру. На видео видно, как Расторгуев расправляется с парнями и ранит одного из них, а вот пострадавшей в кадре нет.

Видеозапись быстро провоцирует настоящий скандал, и Виктора просят как можно быстрее покинуть правоохранительные органы. Единственный способ сохранить должность и восстановить справедливость — отыскать девушку, на защиту которой встал Расторгуев.

«Власть» (1-й сезон, 3-я серия)

Неизвестные нападают на ювелирный салон в самом центре Санкт-Петербурга. Ограбление идет не по плану, и бандиты берут в заложники трех сотрудников магазина. Шеф прибывает на место событий прямо с похорон Петра Маслова (Андрей Кузнецов) — своего давнего товарища, который руководил отделением полиции до назначения Виктора.

План Расторгуева работает — бандиты обезврежены, а заложники спасены. Героического полковника приглашают стать гостем телепередачи «Без маски». Практически сразу после эфира ведущий программы обращается к Виктору с нестандартной и не очень законной просьбой.

«Возвращение» (1-й сезон, 5-я серия)

  • Сезон: «Шеф»
  • Когда вышла: 2012 год
  • Режиссеры: Анатолий Артамонов и Олег Ларин
  • Рейтинг MyShows: 4.14
  • О чем серия: первое появление Максима Тихомирова — одного из ключевых протагонистов всего шоу

На свободу выходит влиятельный криминальный авторитет Максим Тихомиров. Он возвращается в родной Петербург и пытается вновь взять под контроль местный преступный мир. Только вот за время, которое Тихомиров провел в тюрьме, в городе появились новые лидеры.

Макс встречается с Борисом Хвостовым (Олег Алмазов) — человеком, которому теперь принадлежит его бывший клуб. Однако Хвостов не намерен отдавать свой бизнес прежнему хозяину.

Чтобы расправиться с надоедливым Тихомировым, он обращается за помощью к бывшему полицейскому. В итоге в разборки криминальных авторитетов втягиваются патрульные из ОВД, которым руководит Виктор Расторгуев.

«Передел» (1-й сезон, 9-я серия)

  • Сезон: «Шеф»
  • Когда вышла: 2012 год
  • Режиссеры: Анатолий Артамонов и Олег Ларин
  • Рейтинг MyShows: 4.03
  • О чем серия: в Петербурге начинается передел власти, а Расторгуев сталкивается с проблемами в семье

Бывший криминальный босс города Евгений Быков (Алексей Фокин) ушел из жизни, и петербургские бандиты начинают передел зон влияния. Подчиненные полковника Расторгуева следят за противостоянием двух группировок.

Макса Тихомирова навещает влиятельный человек, работающий на губернатора. Он предлагает Тихомирову собрать собственную банду и вновь взять район в свои руки. Это предложение кажется Максу интригующим — только вот его условия понравятся далеко не всем.

Полковник Расторгуев пытается помочь своему сыну Паше адаптироваться в новой школе. Мальчик снова подрался: на этот раз он защищал одноклассницу от хулиганов. Вскоре становится понятно, что спасенная девочка Ира (Елизавета Карнаух) — родная дочь одного очень серьезного человека.

«Клоун» (1-й сезон, 19-я серия)

В Петербурге снова неспокойно. Известный адвокат и его семья — жена и восьмилетний сын — стали жертвами загадочного киллера, одетого в костюм клоуна.

Кажется, Расторгуев уже сталкивался с этим преступником — три года назад Клоун тяжело ранил его друга.

Теперь Виктор готов на все, чтобы остановить хитроумного киллера. Чтобы справиться с Клоуном, он разрабатывает довольно изобретательный план: пускает слух о том, что следующей жертвой киллера должен стать криминальный босс Максим Тихомиров.

«УДО» (2-й сезон, 1-я серия)

  • Сезон: «Шеф-2»
  • Когда вышла: 2013 год
  • Режиссер: Олег Ларин
  • Рейтинг MyShows: 4.25
  • О чем серия: Расторгуев привыкает к тюремной жизни

Полковник Виктор Расторгуев отбывает тюремное заключение где-то под Нижним Тагилом.

Друзья и коллеги Шефа лишились своих должностей: Андрей Ровинский (Ян Цапник) теперь служит на железной дороге, Михаил Каплевич (Эльдар Лебедев) работает таксистом, а Константин Локтев (Дмитрий Сутырин) и вовсе продает пылесосы в небольшой фирме.

Тюремные будни Виктора сложно назвать спокойными. На зоне на него открывает охоту уголовник Сержант, попавший за решетку из-за Шефа. На защиту Расторгуева встает бывший полицейский и нынешний тюремный авторитет Валерий Карпатов (Сергей Апрельский) — когда-то давно Виктор спас ему жизнь.

«Угроза» (2-й сезон, 5-я серия)

  • Сезон: «Шеф-2»
  • Когда вышла: 2013 год
  • Режиссер: Олег Ларин
  • Рейтинг MyShows: 4.17
  • О чем серия: Расторгуев пытается запутать Холодилова, который начинает что-то подозревать

Вышедший на свободу Виктор Расторгуев уже некоторое время работает в тайной империи генерала Дмитрия Холодилова (Сергей Кошонин) — начальника петербургской полиции и одного из самых влиятельных людей города. Виктор руководит службой безопасности банка «Нева Холд-Инвест» и параллельно пытается отыскать компромат на своего босса.

Внезапно Холодилов узнает, что один из его сотрудников — засланный агент, работающий на УСБ. Генерал уверен, что за ним шпионит именно Расторгуев. Чтобы отвести от Виктора все подозрения, его друг и начальник Константин Лыков (Игорь Павлов) разрабатывает хитроумную схему.

«Чужие» (2-й сезон, 7-я серия)

  • Сезон: «Шеф-2»
  • Когда вышла: 2013 год
  • Режиссер: Олег Ларин
  • Рейтинг MyShows: 4.25
  • О чем серия: Расторгуев официально возвращается на службу и берется за новое дело

Операция по внедрению Расторгуева завершилась успехом: преступления Холодилова раскрылись, а сам генерал ушел из жизни. Новым начальником ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области стал генерал Максим Ряжский (Владислав Резник).

Новоиспеченный начальник предлагает Расторгуеву стать начальником отдела по борьбе с организованной преступностью. Виктор с радостью вступает в новую должность и возвращает на работу своих друзей и коллег — Ровинского, Каплевича и Локтева.

Старая команда снова в сборе. Теперь полицейским под руководством Шефа предстоит расследовать дело о гибели владельца одного крупного торгового центра.

«Проигрыш» (2-й сезон, 20-я серия)

  • Сезон: «Шеф-2»
  • Когда вышла: 2013 год
  • Режиссер: Олег Ларин
  • Рейтинг MyShows: 4.25
  • О чем серия: Расторгуев пытается раскрыть дело о нападении на Ровинского и его жену

Андрей Ровинский и его жена стали жертвами жестокого нападения. Ровинскому чудом удалось уцелеть, а вот его супруге повезло куда меньше. Друзья и коллеги Андрея собираются на похоронах его жены, пока сам полицейский сражается за свою жизнь в реанимации.

Шокированный Расторгуев отказывается верить в официальную версию произошедшего. Ну не могли Андрей и его жена по нелепой случайности стать жертвами какого-то наркомана. Шеф навещает своего подчиненного в больнице и пытается отыскать хоть какие-то зацепки. Если найти дополнительные улики не получится, то расследование закроют, а правда о нападении так и не увидит свет.

«Враги» (2-й сезон, 32-я серия)

  • Сезон: «Шеф-2»
  • Когда вышла: 2013 год
  • Режиссер: Олег Ларин
  • Рейтинг MyShows: 4.35
  • О чем серия: Расторгуев узнает правду о своем друге генерале Лыкове

Расторгуева объявляют в розыск. Узнавший об этом Максим Тихомиров возвращается в Санкт-Петербург. Оказывается, что схема по передаче криминального бизнеса бывшим полицейским разработана в Москве. Генерал Ряжский — не более чем исполнитель, а за всеми махинациями стоят важные люди из столицы.

В Петербург приезжает начальник московского УСБ генерал Лыков. Он собирается лично поговорить со своим другом Виктором, чтобы разрешить все недопонимания. Только вот Расторгуев уже понял, что Лыков имеет прямое отношение к преступной схеме.

Помощник министра МВД сообщает Расторгуеву, что за Лыковым и Ряжским уже давно ведется наблюдение. Чтобы раскрыть правду об их преступлениях, Шефу придется принять участие в очередной рискованной операции.

«Пятница» (3-й сезон, 1-я серия)

  • Сезон: «Шеф. Новая жизнь»
  • Когда вышла: 2015 год
  • Режиссер: Олег Ларин
  • Рейтинг MyShows: 4.11
  • О чем серия: Расторгуев вместе с семьей начинает новую жизнь

Виктор, его жена Даша (Анна Табанина) и дочь от первого брака Полина (Василина Федорова) переезжают в провинциальный Томилинск.

Семья Расторгуева проходит по программе защиты свидетелей — теперь они будут жить в небольшом городке и постараются не привлекать к себе лишнего внимания. Виктор примеряет на себя новую роль — теперь он обычный таксист по фамилии Иванов, который отсидел срок за нанесение тяжких телесных повреждений.

«Преступления и наказания» (3-й сезон, 5-я серия)

  • Сезон: «Шеф. Новая жизнь»
  • Когда вышла: 2015 год
  • Режиссер: Олег Ларин
  • Рейтинг MyShows: 4.25
  • О чем серия: Расторгуев помогает участковому разобраться с нарушителями

В Томилинске пьяные патрульные сбивает двух пешеходов и пытаются скрыться с места преступления. Полицейские используют свое влияние, чтобы замести следы ДТП. Местный участковый, старший лейтенант Юрий Васьков (Александр Рыбаков), пытается довести расследование до конца и наказать виновных.

У Виктора Расторгуева свои методы борьбы с преступниками. Чтобы наказать наглых патрульных, Шеф решает столкнуть их с охранниками местного криминального авторитета по кличке Малыш (Юрий Сысоев).

«Задержание» (3-й сезон, 9-я серия)

  • Сезон: «Шеф. Новая жизнь»
  • Когда вышла: 2015 год
  • Режиссер: Олег Ларин
  • Рейтинг MyShows: 4.4
  • О чем серия: в Томилинск приезжает давний знакомый Расторгуева

В Томилинске происходит очередное преступление. Курьер, который перевозил крупную сумму денег, подвергся нападению — бездыханного мужчину нашли рядом с автотрассой. Внимание следствия привлекает ножевое ранение на теле курьера: похожая рана фигурировала и в двух других преступлениях.

Чтобы разобраться в случившемся, в Томилинск приезжает московский следователь — бывший сослуживец Расторгуева, который успел дослужиться до полковника. Виктор предлагает коллеге вместе задержать главного помощника Малыша. Однако полковник не планирует увозить подозреваемого в столицу — им движет не чувство справедливости, а собственная давняя обида.

«Точка невозврата» (3-й сезон, 21-я серия)

  • Сезон: «Шеф. Новая жизнь»
  • Когда вышла: 2015 год
  • Режиссер: Олег Ларин
  • Рейтинг MyShows: 4.33
  • О чем серия: Даша сталкивается с последствиями сделки с Малышом

Какое-то время назад жена Расторгуева Даша поняла, что больше не может сидеть без дела, стала владелицей томилинского отеля и занялась бизнесом. Только вот женщина не учла, что ее новый отель долгое время принадлежал Малышу, и криминальный босс продал его по дешевке не просто так.

На глазах у Даши Малыш лишает жизни сразу двоих человек. Он решает использовать Дашину машину, чтобы вывезти тела — автомобиль жены Расторгуева точно не остановит полиция. Женщина с ужасом понимает, что попалась на уловки Малыша и теперь вынуждена подчиняться криминальному авторитету.

«Девять дней» (3-й сезон, 27-я серия)

  • Сезон: «Шеф. Новая жизнь»
  • Когда вышла: 2015 год
  • Режиссер: Олег Ларин
  • Рейтинг MyShows: 4.33
  • О чем серия: Расторгуев пытается предотвратить покушение на Тихомирова

Ира, родная дочь Максима Тихомирова, погибла от рук загадочного киллера. Однако Тихомиров почему-то не хочет сообщать полиции приметы подозреваемого и утверждает, что почти ничего не разглядел в темноте. Расторгуев быстро догадывается, что Максим не хочет сотрудничать со следствием, чтобы лично поквитаться с киллером.

Когда Локтеву почти удается раскрыть личность подозреваемого, Шеф запрещает тому доводить версию до конца. Виктор понимает, что Ира не была конечной целью нападения, и сейчас под угрозой находится сам Тихомиров.

«Борьба с ветряными мельницами» (4-й сезон, 3-я серия)

  • Сезон: «Шеф. Игра на повышение»
  • Когда вышла: 2017 год
  • Режиссеры: Олег Ларин и Арменак Низикян
  • Рейтинг MyShows: 4.1
  • О чем серия: Расторгуев тяжело переживает уход одного из своих сотрудников

Виктор Расторгуев становится главой ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и начинает заниматься кадровыми перестановками. Для начала он назначает своего давнего товарища Павла Баженова (Сергей Бледных) на должность начальника УСБ. Позже Расторгуев решает выгнать одного из личных телохранителей — тот ведет себя грубо по отношению к простым гражданам.

Новый коллега Расторгуева Андрей Некрасов (Кирилл Рубцов) расследует очередное дело и внезапно выходит на след крупной банды грабителей. Из-за халатности районных оперативников, задержание преступников идет не по плану.

В итоге члены банды берут в заложники группу студентов. Вызволить студентов пытаются члены СОБР — в числе спецназовцев и бывший телохранитель Расторгуева.

«Вербовка» (4-й сезон, 6-я серия)

  • Сезон: «Шеф. Игра на повышение»
  • Когда вышла: 2017 год
  • Режиссеры: Олег Ларин и Арменак Низикян
  • Рейтинг MyShows: 4.14
  • О чем серия: Расторгуев вместе с друзьями пытается справиться с шантажистом-Лыковым

Локтев и Некрасов уже давно подозревают, что с Шефом что-то не так. Друзья навещают генерала и просят его рассказать им правду. Виктор признается: уже какое-то время он действует не по своей воле и выполняет поручения своего бывшего товарища и сослуживца Лыкова.

Локтев, Некрасов и Расторгуев разрабатывают план, который поможет справиться с шантажистом. В схеме участвует доверенное лицо Лыкова — адвокат Павлов (Геннадий Смирнов), который передает своим подзащитным запрещенные вещества.

«Прощай, мент» (4-й сезон, 19-я серия)

  • Сезон: «Шеф. Игра на повышение»
  • Когда вышла: 2017 год
  • Режиссеры: Олег Ларин и Арменак Низикян
  • Рейтинг MyShows: 4.18
  • О чем серия: Расторгуев узнает о планах Мыльникова и предлагает Тихомирову защиту

Депутат Юрий Мыльников (Вадим Романов), который мечтает занять губернаторское кресло, решает поставить точку в противостоянии Тихомирова и Тараса (Анатолий Кондюбов). Он просит московского бандита расправиться с одним из петербургских криминальных боссов. К тому же нераскрытое преступление, совершенное прямо в центре Петербурга, явно подпортит репутацию Расторгуева.

Слухи о покушении доходят до Шефа, и тот решает предупредить Макса. Полицейский предлагает криминальному авторитету сделку — Тихомиров сообщает всю информацию о своей группировке, после чего попадает под программу защиты свидетелей.

«Нечего терять» (5-й сезон, 1-я серия)

  • Сезон: «Шеф. Возвращение»
  • Когда вышла: 2021 год
  • Режиссер: Михаил Вассербаум
  • Рейтинг MyShows: 4.04
  • О чем серия: отошедший от дел Расторгуев вновь возвращается в игру

После событий четвертого сезона прошло несколько лет. Виктор Расторгуев ушел из полиции и теперь ведет спокойную и уединенную жизнь. Он работает начальником управления банка, владеет просторной служебной квартирой и хорошим автомобилем.

Когда Костя Локтев выходит на свободу, Расторгуев предлагает своему давнему товарищу стать его заместителем.

Однако планам Локтева и Расторгуева не суждено сбыться. Кто-то лишает жизни двух высокопоставленных полицейских и бандита по кличке Кольщик (Андрей Лаврентьев), а позже похищает внучку владельца банка, и Шеф вновь берется за дело.

«Мера пресечения» (6-й сезон, 2-я серия)

  • Сезон: «Шеф. Мужская работа»
  • Когда вышла: 2024 год
  • Режиссеры: Александр Черняев и Арменак Назикян
  • Рейтинг MyShows: 4.4
  • О чем серия: Максим Тихомиров безуспешно пытается покинуть Россию

Максим Тихомиров, который не так давно вернулся в Россию, решает навсегда покинуть родину. Обстоятельства не позволяют Максу воплотить свой план — бандит вновь приезжает в Санкт-Петербург и принимает на себя роль криминального главы города.

В это же время новая возлюбленная Шефа, преступница по имени Оксана (Анна Миклош), готовится рассказать правду о том, где спрятала бриллианты из общака.

Фильмы и сериалы
Нечего терять
Шеф
Враги
Чужие
Враг
Власть
Чужой
Возвращение
Точка невозврата
Пятница
Анатолий Кондюбов
Денис Синявский
Михаил Вассербаум
Павел Баженов
Игорь Ботвин
Сергей Бледных
Арменак Назикян
Андрей Тумаркин
Вадим Романов
Сергей Апрельский
Андрей Чубченко
Сергей Кошонин
Анна Табанина
Дмитрий Сутырин
Евгений Быков
Андрей Лаврентьев
Эльдар Лебедев
Юрий Сысоев
Олег Алмазов
Александр Черняев
Ян Цапник
Кирилл Рубцов
Анна Миклош
Владислав Резник
Андрей Некрасов
Олег Ларин
Кирилл Полухин
Геннадий Смирнов
Алексей Фокин
Игорь Павлов
Александр Рыбаков
Анатолий Артамонов
Андрей Кузнецов